Langerringen siegt nach Zwei-Tore-Rückstand

Der Tabellenführer aus Langerringen gewinnt durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Lagerlechfeld bleibt dem Spitzenreiter mit Auswärtssieg auf den Fersen.

Der Spieltag am Gründonnerstagabend in der Fußball-Kreisliga bestätigte die Führungsrolle der beiden Spielvereinigungen aus Langerringen und Lagerlechfeld. Dabei hing der Auswärtssieg der Langerringer bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg bis kurz vor dem Ende am seidenen Faden. Dagegen setzte sich die SpVgg Lagerlechfeld relativ sicher beim SSV Anhausen durch. Von den Verfolgern pausierte der FC Königsbrunn und muss sein Spiel gegen die SpVgg Westheim nachholen. Der zweite Verfolger TSV Zusmarshausen hat das Ziel Platz zwei noch nicht aufgegeben. Nach der Entlassung von Trainer Herbert Wiest während der Woche drehte das Team unter dem Sportlichen Leiter Reinhard Brachert beim 4:0-Heimsieg über den SV Ottmarshausen mächtig auf. Damit stehen die Zusmarshauser auf Platz drei mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Königsbrunn. Vom zweiten Platz sind sie noch fünf Punkte entfernt, haben aber auch ein Spiel weniger ausgetragen als Lagerlechfeld und Langerringen. Mit jeweils einem 2:2-Unentschieden konnten der TSV Königsbrunn und der ASV Hiltenfingen ihre Lage stabilisieren. Die Königsbrunner behielten den achten Tabellenplatz, und die Hiltenfinger konnten den SSV Anhausen um einen Punkt überholen und auf Platz elf vorstoßen.

TSV Schwaben Augsburg U 23 – SpVgg Langerringen 2:3 (2:0) – Die Langerringer taten sich auch im Rückspiel gegen das Nachwuchsteam von Schwaben Augsburg sehr schwer. Schon nach fünf Minuten wurden sie von Martin Gschwendtner überrascht und gerieten gleich in Rückstand. Nach 20 Minuten musste Ulrich Strehle ausgewechselt werden, und fünf Minuten vor der Pause erwischte es Torwart Patrick Joder mit einer Verletzung. Für ihn ging mit Sascha Mützelfeldt ein etatmäßiger Feldspieler zwischen die Pfosten. Noch vor dem Halbzeitpfiff musste der Ersatzkeeper den zweiten Gegentreffer, wieder durch Marin Gschwendtner , hinnehmen. Der Tabellenführer bewies im zweiten Spielabschnitt aber Nervenstärke und Siegeswillen. David Breuer erzielte mit einem Elfmeter den Anschlusstreffer in der 63. Minute, und acht Minuten später glich Mario Müller zum 2:2 aus. Trainer Andreas Holzmann wollte sich aber nicht mit einem Punkt abfinden und wechselte in der 90. Minute noch einmal den Offensivjoker Ömer Öztürk für Daniel Richly ein, und in der Nachspielzeit gelang Sebastian Wild noch der Lucky Punch mit dem Siegtreffer zum 3:2. Tore 1:0 Gschwendtner (5.), 2:0 Gschwendtner (40.), 2:1 Breuer (63./Elfmeter), 2:2 Mario Müller (71.), 2:3 Wild (90.+2) - Zuschauer 70 – Schiedsrichter Elias Kieß

