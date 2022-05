Fußball Kreisliga

vor 43 Min.

Langerringen und Lagerlechfeld siegen weiter

Lange Zeit tat sich Langerringen in Haunstetten schwer, wie hier David Breuer (blaues Trikot) gegen Dominik Wortmann und Sencer Göz.

Plus Langerringen und Lagerlechfeld bleiben in der Kreisliga auf Erfolgskurs. Spannend wird es am Wochenende im Kampf um den Relegationsplatz.

Von Hieronymus Schneider

In den Nachholspielen der Fußball-Kreisliga verbesserten die beiden besten Teams aus dem Süden ihre starke Rückrundenbilanz. Die SpVgg Langerringen siegte beim Abstiegskandidaten FC Haunstetten mit 2:0 und die SpVgg Lagerlechfeld kämpfte den Tabellennachbarn TSV Neusäß in der Schlussviertelstunde noch mit 5:2 nieder.

