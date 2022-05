Fußball Kreisliga

vor 24 Min.

Schwabmünchen könnte das Zünglein an der Waage sein

Plus Wird der Kissinger SC oder TSV Dinkelscherben Meister? Die Schwabmünchner U23 könnte da eine Rolle spielen.

Von Hieronymus Schneider

Am letzten Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg, der am Samstag stattfindet, wird der Meister und Direktaufsteiger in die Bezirksliga ermittelt. Die besten Chancen dafür hat der Kissinger SC, der die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Dinkelscherben anführt. Die Kissinger müssen also nur ihr Heimspiel gegen den TSV Schwabmünchen II gewinnen, um Meister zu werden. Dann würde dem TSV Dinkelscherben auch ein Sieg im Nordwest-Derby beim TSV Zusmarshausen und ihre grandiose Torbilanz von 117:32 Toren nichts mehr nützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen