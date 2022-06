SpVgg Lagerlechfeld meldet vier Neuzugänge

Spielertrainer Daniel Raffler und sein Co-Trainer Roland Hausner holen junge Spieler in das Team der SpVgg Lagerlechfeld.

Die SpVgg Lagerlechfeld hat sich in der Kreisliga bestens etabliert. Nach dem neunten Platz in der Aufstiegssaison 2019/21, die dann wegen Corona abgebrochen wurde, steigerten sich die Lechfeldhasen in ihrer zweiten Saison auf den sechsten Platz. Spielertrainer Daniel Raffler und sein Co-Trainer Roland Hausner arbeiten kontinuierlich an der Verstärkung und Verjüngung des Teams.

Für die neue Saison haben sie vier Neuzugänge verpflichten können. Vom Bezirksligameister VfL Kaufering kommt der Mittelfeldspieler Ivan Mamusa. Er hat in der abgelaufenen Saison je sechs Spiele in der ersten Mannschaft und im A-Klassen-Team der zweiten Mannschaft bestritten. Dort erzielte der 26-jährige Kroate acht Tore. Ebenfalls aus der Bezirksliga, allerdings vom Absteiger TG Viktoria Augsburg, kommt Christoph Bitter nach Lagerlechfeld. Als defensiver Mittelfeldspieler hat er dort 23 Bezirksligaspiele absolviert und dabei vier Tore erzielt. Während der Corona-Saison 2019/21 wechselte der 24-Jährige vom TSV Bobingen nach Augsburg.

Mit dem 21-jährigen Marius Mayr vom Landesligisten TSV Gilching-Argelsried und dem 19-jährigen Thomas Müller vom SV Untermeitingen verjüngen zwei Perspektivspieler das Team von Daniel Raffler. Mayr stammt aus der Jugend der SpVgg Kaufbeuren und kam dort und in Gilching schon in acht Landesligaspielen zum Einsatz. Müller kam beim SVU in der Kreisklasse auf 17 Einsätze und erzielte drei Tore. Der einzige Weggang aus dem Kader der SpVgg Lagerlechfeld ist Robin Hanke, der zu seinem Jugendverein, dem Ligakonkurrenten FC Königsbrunn wechselt.