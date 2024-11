SpVgg Langerringen ist unbesiegter Herbstmeister

Die schon vor dem letzten Spieltag der Hinrunde als Herbstmeister feststehende SpVgg Langerringen hat mit einem souveränen 3:0-Sieg über den SV Schwabegg ihren Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen können und bleibt als einziges Team ohne Niederlage. Nun geht der Bezirksligaabsteiger mit fünf Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Merching in die Rückrunde. Die Merchinger hatten diesmal spielfrei und somit haben alle Teams 14 Spiele ausgetragen. Der Tabellendritte TSV Zusmarshausen hat mit der Auswärtsniederlage beim SV Hammerschmiede weiteren Boden verloren und nun schon zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Punktgleich konnte der SV Ottmarshausen mit dem Sieg in Pfersee auf Platz vier aufrücken und nur einen Punkt dahinter folgt der SV Hammerschmiede.

Im Abstiegskampf konnte der ASV Hiltenfingen im Kellerderby beim FC Kleinaitingen etwas überraschend drei Punkte holen und sich auf Platz elf verbessern. Dagegen rutschten die Kleinaitinger auf den Relegationsplatz 13 ab. Der Unterschied zwischen beiden Teams ist aber nur ein einziger Punkt. Das Duell um den Abstiegsplatz 15 entschied die SpVgg Auerbach-Streitheim mit dem 3:0 über die SpVgg Westheim klar für sich. Damit hat der Neuling drei Punkte Vorsprung.

Hiltenfingen feiert einen Auswärtssieg

SpVgg Langerringen – SV Schwabegg 3:0 (2:0). Das mit Spannung erwartete Derby begann durchaus ausgeglichen. Die Schwabegger hatten nach sechs Minuten eine doppelte Torchance nach einem Freistoß. Nach einem Kopfball kam Timo Prechtl zum Schuss, aber der Langerringer Torwart Daniel Braun wehrte diesen und den Nachschuss von Sebastian Geiger aus fünf Metern stark zur Ecke ab. Zwei Minuten später hatte auf der Gegenseite Lukas Müller die Chance zum Führungstreffer, aber der Gästekeeper David Mcfaul war mit Fußabwehr und vier Minuten später mit einer Parade bei einem Schuss von Robin Keiß zur Stelle. Die Schwabegger ließen durch einen Schuss aus spitzem Winkel von Stefan Wiedemann und einem Flankenlauf von Benedikt Rehm aufhorchen, doch dann fiel der Führungstreffer für die Platzherren in der 24. Minute. Nico Köblers Flanke ging durch den Strafraum zu Yannick Keiß, der legte sich den Ball zurecht und traf flach zum 1:0 in die lange Ecke. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Benedikt Schaffner mit einem Kopfball nach Freistoßflanke von David Breuer der zweite Langerringer Treffer. In der zweiten Halbzeit dominierte der Tabellenführer das Geschehen eindeutig. Eine Serie von Freistößen und Ecken war die Folge und Keeper Mcfaul musste noch einmal einen Torschuss von Robin Keiß mit einer Parade entschärfen. In der 69. Minute gerieten die Schwabegger wegen einer gelbroten Karte für Sebastian Kraus wegen wiederholten Foulspiels auch noch in Unterzahl. Selbst drei Einwechslungen konnten die Langerringer Dominanz nicht mehr bremsen. Mit dem 3:0 durch den Kopfball von Sebastian Grüner wieder nach Freistoß von David Breuer war die Partie gelaufen. Der eingewechselte Ömer Öztürk kam noch zu zwei Chancen, traf aber nur das Außennetz und holte einen Eckball heraus. Die Gäste kamen erst ganz zum Schluss noch zu einer gefährlichen Ecke, bei deren Abwehr sich der Langerringer Joschua Hieber verletzte und zu einem Kopfball von Benedikt Weihrather, der knapp über das Tor ging. Schwabeggs Trainer Wolfgang Missenhardt erkannte den verdienten Sieg der SpVgg an und sagte, dass seine jungen Spieler Lehrgeld gegen den cleveren Gegner gezahlt haben.

FC Kleinaitingen – ASV Hiltenfingen 1:2 (0:2). Kleinaitingen scheiterte mit der ersten Chance am Gästekeeper Elias Süßmeir und wurde dann mit einem direkten Freistoßtor von David Schmid in der 11. Minute zum 0:1 überrascht. Das gab den Hiltenfingern Auftrieb und sie setzten in der 29. Minute noch den zweiten Treffer durch Julian Kille nach glänzender Vorbereitung von Valentin Schmid obenauf. Ein Elfmetergeschenk des Schiedsrichters hätte sogar die 0:3-Pausenführung bringen können. Doch der vermeintlich gefoulte David Schmid bewies besonderes Fair-Play und sagte dem Schiri, dass es kein Elfmeter war. In der zweiten Halbzeit stemmten sich die Kleinaitinger gegen die drohende Niederlage und kamen durch einen von Alexander Heider verwandelten Elfmeter in der 63. Minute zum Anschlusstreffer. Danach wurde die Partie hektischer, es gab Zeitstrafen gegen den Hiltenfinger Maximilian Geißler und in der Schlussphase gegen den FCK-Spielertrainer Johannes Ankermüller. Letztlich brachten die Gäste aber den knappen Sieg über die Zeit.