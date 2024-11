SV Schwabegg dominiert das Nachbarschaftsderby

Dem SV Schwabegg ist die Revanche für die Saisonauftaktniederlage mit einem überzeugenden 4:1 über den ASV Hiltenfingen gelungen. Damit wurden die Hiltenfinger wieder vom FC Kleinaitingen auf den zwölften Platz zurückgedrängt, denn der gewann überraschend beim SV Hammerschmiede. Der Spitzenreiter SpVgg Langerringen siegte erwartungsgemäß daheim gegen den TSV Diedorf. Weil der Verfolger TSV Merching aber völlig unerwartet daheim gegen den Tabellenzehnten TSV Welden mit 0:3 verlor, ist der Vorsprung des Meisterfavoriten auf acht Punkte angewachsen. Auf den Plätzen drei und vier konnten sich der TSV Zusmarshausen und der Kissinger SC mit ihren Siegen in Pfersee und gegen Ottmarshausen näher an die Merchinger heranarbeiten.

SV Schwabegg – ASV Hiltenfingen 4:1 (3:0). Die Schwabegger legten ein scharfes Tempo vor und brachten damit die Hiltenfinger Abwehr in große Schwierigkeiten. Die erste Torchance ließ Samuel Dischler noch aus, als er einen von Torwart Elias Süßmeir abgewehrten Ball aus zehn Metern über das Tor jagte. Doch wenig später legte er den Ball von halblinks am Keeper vorbei und Markus Jauernik brauchte ihn nur noch zum 1:0 über die Linie drücken. Dischler scheiterte danach nochmal am Gästekeeper und an der Latte. Das 2:0 fiel dann nach einer scharfen Flanke von Sebastian Kraus in das Spielerknäuel im Strafraum, die von Sebastian Geiger ins Tor verlängert wurde. Der Knackpunkt der Partie geschah noch vor der Pause. Schwabeggs Torwart Lukas Thoma wehrte einen Schuss von David Schmid ab und Johannes Schmid vergab die Riesenchance zum Anschlusstreffer im Nachschuss. Beim schnellen Konter der Schwabegger erwischte der ASV-Torwart die Flanke von Kraus nicht und Yannik Mayr traf zum 3:0. In der zweiten Halbzeit erzielte Malte Delfs mit einem Kraftakt entschlossen das 4:0. Mit einem Kopfballtor von Ferdinand Geißler nach Flanke von David Schmid zum 4:1 fassten die Hiltenfinger wieder etwas Mut und kamen noch zu einigen guten Chancen, konnten aber das Ergebnis nicht mehr verbessern. In der Schlussphase regte sich Hiltenfingens Trainer Christian Geib über ein Foul an David Schmid auf, weil der Schiedsrichter nur eine Zeitstrafe statt einer roten Karte gab. Dafür sah Geib dann gelb-rot.

Langerringen baut die Tabellenführung aus

SV Hammerschmiede - FC Kleinaitingen 0:2 (0:1). Der FC Kleinaitingen entpuppt sich als Auswärtsschreck für Gegner aus dem oberen Tabellendrittel. Wie beim 1:0-Sieg in Zusmarshausen vor zwei Wochen überraschte der FCK mit einem Treffer nach fünf Minuten. Diesmal war es Felix Idel, der per Kopfball den Führungstreffer erzielte. Damit konnte Spielertrainer Johannes Ankermüller sein Team auf massive Verteidigung mit gefährlichen Kontern einstellen. Das klappte auch gegen den Druck der Hammerschmiedler bis zur Pause. Gleich danach hatten die Gäste wieder eine Kopfballchance durch Niklas Hübner, aber diesmal lenkte Torwart Stefan Demel den Ball über die Latte. Im Gegenzug rettete auch FCK-Keeper Simon Lauterer zweimal vor Stefan Winterhalter. Aber in der 53. Minute schlugen die Gäste erneut zu. Raphael Dechent behauptete sich bei der Ballannahme gegen einen Verteidiger und schoss flach zum 0:2 in die Ecke. Nun verteidigten die Kleinaitinger den Vorsprung aufopferungsvoll gegen die Angriffswellen des SV Hammerschmiede, deren Stürmer aber auch großzügig beste Chancen ausließen.

SpVgg Langerringen – TSV Diedorf 3:1 (2:0). Die Langerringer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und führten zur Pause hochverdient mit 2:0 durch Tore von Yannick Keiß in der 29. und Ömer Öztürk in der 36. Minute, wobei sie noch viele Chancen ausließen. Der zweite Anzug ohne ihre beiden Torjäger Bastian Renner und Lukas Müller in der Startelf erwies sich angriffsfreudig, aber nicht besonders effizient. Zwei Minuten nach der Pause überraschte der Diedorfer Maximilian Mayer die Langerringer Abwehr mit dem Treffer zum 2:1. Das gab den Gästen Auftrieb und die SpVgg verlor etwas den Faden. Ihr Torwart Daniel Braun klärte aber in einigen brenzligen Situationen. In der 60. Minute griff Lukas Müller in die Partie ein und die Chancen der Platzherren häuften sich wieder. Benedikt Schaffner hatte Pech mit einem Kopfball an die Latte und in der 88. Minute machte der kurz vorher eingewechselte Simon Sedlmeir mit dem 3:1 den Sack zu. Am Ende war es ein überlegener Sieg, der aber unnötig spannend gemacht wurde.