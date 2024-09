Torspektakel in Kleinaitingen

Im hart umkämpften Derby behielt die SpVgg Langerringen mit 4:3 die Oberhand und damit auch die Tabellenspitze. Punktgleich bleibt der SV Merching mit dem Sieg im Ostderby beim Kissinger SC auf Platz zwei. Der SV Hammerschmiede ist nach seinem Spielausfall jetzt mit ebenfalls sechs ausgetragenen Spielen vergleichbar um einen Punkt dahinter. Der Aufsteiger SV Schwabegg erreichte in Zusmarshausen ein respektables 3:3 und lag dabei sogar lange Zeit in Führung. Im Nordwesten hat der SV Ottmarshausen den Höhenflug des TSV Diedorf gebremst und mit zehn Punkten gleichgezogen. Keine Punkte gab es erneut für die SpVgg Westheim in Welden und die SpVgg Auerbach-Streitheim beim TSV Pfersee.



FC Kleinaitingen – SpVgg Langerringen 3:4 (3:3) – Die Langerringer begannen die Partie mit viel Druck, doch dann trauten selbst die Kleinaitinger Zuschauer ihren Augen kaum. In der 11. Minute traf Marcel Heider nach einer von Torwart Patrick Joder abgewehrten Flanke zum 1:0 und schon vier Minuten später erhöhte Ben Klemenz nach einem Diagonalpass von Florian Schrettle auf 2:0. Danach hatte Lukas Müller die Chance zum Langerringer Anschlusstreffer, den aber FC-Keeper Simon Lauterer mit einer Parade verhinderte. Nach einem Freistoß für die Platzherren kam erneut Marcel Heider an den abgewehrten Ball und schlenzte ihn an den Innenpfosten, von wo er zum 3:0 über die Linie trudelte. Langerringen wollte sich aber mit diesem Rückstand nicht abfinden und schlug mit schnellen Angriffsaktionen zurück. Das wurde in der 26. Minute durch einen Flachschuss von Mario Müller und schon drei Minuten später durch ein Kopfballtor von Lukas Müller nach Freistoß von David Breuer mit dem 2:3 belohnt. Der Ausgleich fiel dann nach einem scharfen Schuss von Mario Müller, den Torwart Lauterer zwar abwehren konnte, aber Yannick Keiß setzte den Nachschuss in die Maschen. Nach der torreichen ersten Halbzeit ließ die Chancenverwertung nach, obwohl beide Teams zu guten Strafraumaktionen kamen. Die Abwehr der SpVgg wehrte Schüsse von Alexander Heider und Florian Schrettle ab und im Gegenkonter traf Lukas Müller nach Flanke des eingewechselten Benedikt Mayr nur den Pfosten. Auf der anderen Seite klärte ein Langerringer Verteidiger für den überlupften Torwart Joder. In der 70. Minute überspielte Benedikt Schaffner den FC-Verteidiger Raphael Heider und so kam Lukas Müller frei zum Schuss und der traf an Torwart Lauterer vorbei zum 3:4. Wenig später waren die Gäste dem fünften Treffer ganz nahe, Ömer Öztürk tunnelte den Keeper, aber Tobias Zuidema konnte noch auf der Linie retten. Öztürk sah danach die gelbe Karte wegen eines Fouls an Nico Heider, der daraufhin verletzt raus musste. Für die Kleinaitinger war „Gelb“ dafür viel zu wenig. In der Schlussoffensive warf der FC alles nach vorne, doch statt des durchaus möglichen Ausgleichs liefen sie in einen Konter, bei dem Yannick Keiß wieder nur den Pfosten traf. – Tore 1:0 Marcel Heider (11.), 2:0 Ben Klemenz (14.), 3:0 Marcel Heider (18.), 3:1 Mario Müller (26.), 3:2 Lukas Müller (29.), 3:3 Yannick Keiß (35.), 3:4 Lukas Müller (70.) – Schiedsrichter Erwin Sauer – Zuschauer 50

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis