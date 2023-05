TSV Königsbrunn gewinnt den Abstiegskrimi

Beim 4:2 in Hiltenfingen war alles drin, was den Kampf gegen den Abstieg ausmacht. Die SpVgg Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn bleiben an der Spitze dran.

In der Kreisliga Augsburg bleibt sowohl der Kampf um die Meisterschaft als auch gegen den Abstieg weiterhin spannend. Die Verfolger des spielfreien Spitzenreiters SpVgg Langerringen, die SpVgg Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn konnten den Abstand durch sichere Heimsiege verkürzen. Im Abstiegsderby setzte sich der TSV Königsbrunn beim ASV Hiltenfingen durch und konnte sich so auf den zehnten Platz hocharbeiten. Dagegen steht der ASV Hiltenfingen nunmehr auf dem Relegationsplatz 13 oder sogar auf dem Abstiegsplatz 14, je nachdem wie das Spiel der U 23 des TSV Schwaben Augsburg gegen den TSV Zusmarshausen ausgeht.

ASV Hiltenfingen - TSV Königsbrunn 2:4 (0:2) – Nach der ausgeglichenen Anfangsphase wendete sich das Blatt zugunsten der Gäste, als deren Spielertrainer Stefan Sailer im Strafraum angespielt wurde und flach an Torwart Tobias Böhm vorbei das 0:1 erzielte. Fünf Minuten später entschied Schiedsrichter Simon Schwank bei einem Zweikampf zwischen dem Hiltenfinger Thomas Doll und Adrian Zaglowek auf Elfmeter für die Königsbrunner. Emre Yeni vollstreckte sicher zum 0:2. Bis zur Pause gelang den Platzherren trotz Torchancen von Murat Erdöl oder Julian Kille der Anschlusstreffer nicht.

Die Schlüsselszene des Spiels geschah in der 51. Minute. Hiltenfingen verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung und im Gegenzug lief Emre Yeni alleine auf Torwart Böhm zu und überwand ihn zum 0:3. Böhm reklamierte heftig, dass der Torschütze bei der Annahme des Passes über die Abwehr hinweg klar im Abseits gestanden sei und kassierte zuerst die Gelbe und dann auch noch die Gelb-Rote Karte. So musste Ersatzkeeper Jannis Behr zwischen die Pfosten und Feldspieler Bernhard Hämmerle aus dem Spiel genommen werden. Gleich den ersten Angriff danach nutzte Stefan Sailer mit strammem Torschuss zum 0:4 für den TSV.

Doch in Unterzahl stemmten sich die Hiltenfinger nun gegen die Niederlage und Murat Erdöl erzielte mit einem Lupfer über Torwart Daniel Morhart hinweg das 1:4. Schon drei Minuten später war wieder Murat Erdöl im Strafraum und Maximilian Geißler vollendete seine Aktion im Fallen zum 2:4. In der Schlussphase kam es zu hitzigen Szenen und nach einer Szene an der Strafraumgrenze zur Auslinie gab es nach Intervention des Linienrichters Elfmeter für die Hiltenfinger. Murat Erdöl trat an und hatte großes Pech, dass sein Schuss am Pfosten landete. So blieb dem ASV der Anschlusstreffer verwehrt und Felix Thoma fing sich nach einem Frustfoul noch die Rote Karte ein. Die Hiltenfinger Spieler und Co-Trainer Christian Geib zeigte sich nach der Partie verärgert über das Schiedsrichtergespann.

Tore 0:1 Sailer (25.), 0:2 Yeni (30./Foulelfmeter), 0:3 Yeni (49.), 0:4 Sailer (53.), 1:4 Erdöl (64.), 2:4 Maximilian Geißler (67.) - Gelb-Rot Böhm (Hiltenfingen/50.) – Rot Thoma (Hiltenfingen/90.+8) - Zuschauer 100 – Schiedsrichter Simon Schwank

SpVgg Lagerlechfeld – TSV Göggingen 4:0 (3:0) – Die abstiegsbedrohten Gäste zwangen zwar in den Anfangsminuten Torwart Mario Pachera zu einer Abwehrparade, doch dann setzten sich die Lechfelder mehr und mehr durch. Ein Kopfball von Simon Wilde auf Flanke von Maximilian Albrecht brachte die Führung in der 30. Minute. Acht Minuten später war es wieder ein Kopfball, diesmal von Oliver Wachter auf Flanke von Kevin Heinz, der das 2:0 brachte. Mit dem 3:0 durch Alexander Kergel, der eine Vorlage von Diego Dragone mit der Hacke ins lange Eck verlängerte, war die Partie zur Halbzeit schon so gut wie entschieden. In der zweiten Halbzeit scheiterte Ivan Mamusa zuerst mit einem fulminanten Schuss an der Torlatte und dann auch noch mit einem Foulelfmeter am Pfosten des Gögginger Tores. In der 82. Minute wurde aber eine Ecke von ihm zum 4:0 durch den Gögginger Verteidiger Burhan Kacar ins eigene Tor abgelenkt.

Tore 1:0 Wilde (30.), 2:0 Wachter (38.), 3:0 Kergel (42.), 4:0 Eigentor Kacar (82.) – Zuschauer 50 – Schiedsrichter Erwin Sauer

FC Königsbrunn – TG Viktoria Augsburg 2:0 (1:0) – Die Königsbrunner wahrten ihre Chancen auf einen der vordersten Plätze mit einem sicher herausgespielten Sieg, ohne dabei zu glänzen. Kurz vor der Pause gelang Sandro Boric der Führungstreffer im Nachschuss nach einer Ecke und vorher abgewehrtem Kopfball. Das von Stanislaw Laukart gehütete Tor der Platzherren kam auch im zweiten Spielabschnitt kaum in Gefahr. In der 84. Minute leitete Fabio Ucci mit einem Dribbling im Strafraum und Pass zum freistehenden Kevin Makowski die Entscheidung ein. Makowski überwand den Viktoria-Torwart Lukas Baur zielsicher. Dominic Britsch hatte noch die Chance zum 3:0 herausgearbeitet, doch sein Pass zum kurz vorher eingewechselten Mario Krnezic wurde gerade noch abgefangen.

Tore 1:0 Boric (43.), 2:0 Makowski (84.) – Zuschauer 60 – Schiedsrichter Alexander Maier