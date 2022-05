Fußball Kreisliga

12:31 Uhr

Üble Klatsche für den TSV Schwabmünchen II

Die Fußballer des TSV Königsbrunn (rote Trikots) können am Sonntag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Plus Eine üble 2:13-Klatsche kassiert der TSV Schwabmünchen II gegen Dinkelscherben. Nun geht es zur SpVgg Lagerlechfeld . Der TSV Königsbrunn kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

Von Hieronymus Schneider

In den Nachholspielen der Fußball-Kreisliga gab es am Mittwoch zwei Partien mit Beteiligung von Süd-Teams. Dabei setzte die SpVgg Langerringen ihre Erfolgsserie auch gegen den SSV Anhausen fort. Über den TSV Schwabmünchen II brach eine Torflut des Aufstiegskandidaten TSV Dinkelscherben herein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .