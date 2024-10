Verdiente Punkteteilung im Spitzenspiel

In einem eher mässigen Spitzenspiel trennen sich Langerringen und der Kissinger SC leistungsgereicht mit 1:1. Schwabegg kommt erst in der zweiten Hälfte in Schwung und rettet einen Punkt in der Nachspielzeit. Dagegen holt sich Hiltenfingen bei Auerbach-Streitheim mit einem 0:4 eine böse, aber laut Trainer Christian Geib auch verdiente Niederlage ab.

SpVgg Langerringen – Kissinger SC 1:1 (1:1)

Vom Papier her war es das Topspiel am zehnten Spieltag zwischen dem Tabellenzweiten aus Langerringen und dem Tabellendritten Kissing. Doch das Zuschauerherz wurde bei nasskaltem Herbstwetter nur in wenigen Situationen erwärmt. Die SpVgg lief die Gäste vom Anpfiff weg hoch an und setzte sie so schnell unter Druck. Ein Ballverlust im Mittelfeld landete so bereits nach zwei Minuten bei Goalgetter Lukas Müller der gar nicht lange fackelte und mit seinem raffinierten Fernschuss aus gut 25 Meter Keeper Stanislaw Laukart gleich zu einer Rettungstat zwang. Beide Teams agierten danach vorsichtig und neutralisierten sich im Mittelfeld. Nach rund 20 Minuten stand plötzlich Kissings Roman Große allein vor Torwart Daniel Braun, doch dieser reagierte glänzend und wehrte den Ball per Fuß ab, der Nachschuss aus gut 15 Metern ging anschließend deutlich vorbei. Auf der Gegenseite wurde ein Angriff, der eigentlich schon geklärt aussah, doch noch spannend, da der Kissinger Verteidiger unnötig die Grätsche auspackte und so Yannik Keiß zu Fall brachte. Der gute Schiedsrichter Hakan Erdogan entschied sofort auf Elfmeter, den Lukas Müller unhaltbar in den rechten Winkel zum 1:0 verwandelte. Die Heimelf war jetzt am Drücker, konnte dies jedoch nicht in Torchancen ummünzen. Kissing fing sich nach einer halben Stunde wieder und hatte durch Simon Schotter den Ausgleich auf dem Fuß, doch Daniel Braun hielt den Ball aus fünf Metern mit einem starken Reflex. Kurz vor der Pause kam Kissing dann doch zum Erfolg. Nach einer gelungenen Kombination aus dem Mittelfeld setzte sich Roman Große stark gegen seinen Gegenspieler im Strafraum durch und hämmerte den Ball unhaltbar zum mittlerweile verdienten 1:1 in die Maschen. Nach der Pause war es zunächst wieder die SpVgg Langerringen, die offensive Akzente setzte, doch zweimal am ebenfalls starken Gästetorwart Stanislaw Laukart scheiterte. Erst in den Schlussminuten wurde es dann noch einmal spannend. Zunächst hatte Kissings Lukas Schulz freistehend nach einer Ecke die Riesenchance zur Gästeführung, doch sein Kopfball ging über das Tor (89.). Im Gegenzug hätte Fabian Köbler der Held werden können, doch sein Ball ging rund einen Meter neben das Tor. Letztlich war es ein verdientes Unentschieden, mit dem beide Teams leben können.

Tore 1:0 Lukas Müller (25., Elfm.); 1:1 Roman Große (43.) – Zuschauer 100 – Schiedsrichter Hakan Erdogan

SV Schwabegg – TSV Pfersee 1:1 (0:0)

In der ersten Halbzeit war Pfersee das klar bessere Team und dominierte das Spielgeschehen. Schwabegg kam zunächst gar nicht in die Gänge und hatte Glück, dass Pfersee mit zwei Pfostenschüssen am Torerfolg scheiterte. Gleich nach der Pause folgte dann doch die kalte Dusche für den SVS. Nikolaos Pitsias bekam den Ball 30 Meter zentral vor dem Tor, packte einfach mal den Hammer aus und versenkte den Ball mit einem Traumtor unhaltbar im Winkel zum 0:1 für Pfersee (48.). Dieses Tor weckte den SV Schwabegg dann irgendwie aus seiner lethargischen Spielweise. Plötzlich übernahmen die Männer von Wolfgang Missenhardt das Geschehen auf dem Platz und Pfersee verteidigte nur noch seine Führung. Ein ums andere Mal flog der Ball nun in den Gästestrafraum, doch das Tor war wie vernagelt. Als die angezeigte fünfminütige Nachspielzeit vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Ewald Lindemeir schon fast vorbei war, lief noch ein letzter Angriff auf das Gästetor. Eine abgefälschte Flanke von Samuel Dischler trudelte schließlich vom Innenpfosten zum verdienten und viel umjubelten 1:1-Ausgleich über die Linie.

Tore 1:0 Nikolaos Pitsias (48.); 1:1 Samuel Dischler (90.+5) – Zuschauer 90 – Schiedsrichter Ewald Lindemeir

SpVgg Auerbach-Streitheim – ASV Hiltenfingen 4:0 (2:0)

„Wir hätten heute wahrscheinlich drei Stunden spielen können und hätten kein Tor erzielt“, meinte Trainer Christian Deib etwas angefressen nach dem Spiel. Schon nach acht Minuten nahm das Desaster seinen Lauf als Philip Hildensperger die Heimelf schnell in Führung brachte. Das nächste Tor folgte nur 13 Minuten später und war bezeichnet für die indiskutable Leistung des ASV. Ein eigentlich harmloser weiter Ball sorgte in der Abwehr für Missverständnisse und so landete das Leder schließlich bei Tomasz Gwizdz, der technisch anspruchsvoll mit einem Volley zum 2:0 erhöhte. Danach versuchte Hiltenfingen doch noch etwas mehr und vielleicht wäre mit einem Tor auch nochmal ein Ruck durch das Team gegangen, doch waren die Hiltenfinger Offensivbemühungen einerseits zu harmlos oder man scheiterte am überragenden Keeper Michael Wenni. Zum Ende des Spiels konterte Auerbach-Streitheim zweimal eiskalt. In der 80. Minute erzielte Thomas Hemm das 3:0 und in der Nachspielzeit erhöhte Maximilian Stadler noch zum 4:0-Endstand.

Tore 1:0 Philip Hildensperger (8.), 2:0 Tomasz Gwizdz (22.), 3:0 Thomas Hemm (80.), 4:0 Maximilian Stadler (90.+1.) – Zuschauer 80 – Schiedsrichter Patrick Huber

So geht es weiter

Bereits am Sonntag, 06.10. werden wieder die Fußballstiefel geschnürt. Die SpVgg Langerringen muss beim Tabellenführer TSV Merching antreten, der gegen Mering II mit 2:0 gewann. Hiltenfingen empfängt mit dem SV Ottmarshausen einen sehr kniffligen Gegner. Der SV Schwabegg reist zum schweren Auswärtsspiel beim Kissinger SC. Spielfrei ist dagegen der FC Kleinaitingen. (alle Spiele 15 Uhr).