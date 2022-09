Vier Süd-Klubs wollen ganz oben bleiben   

Langerringen und Lagerlechfeld haben es in der Kreisliga zu Hause etwas leichter als FC Königsbrunn und ASV Hiltenfingen – kann der TSV Königsbrunn die ersten Punkte holen?

Nach sechs Spieltagen stehen vier Vereine aus dem Landkreissüden an der Spitze der Fußball Kreisliga Augsburg. So eine Dominanz des Südens hat es in den vergangenen Jahren nie gegeben. Das Sorgenkind des Südens ist aber der TSV Königsbrunn, der mit null Punkten am Tabellenende auf Platz 15 steht. Dahinter wird nur noch der TSV Schwabmünchen II dekorativ aufgeführt, der sich aber aus dem Wettbewerb zurückgezogen hat.

Unter Fußballkennern an den Spielfeldrändern wird immer wieder eine Frage gestellt: War es nach den Statuten korrekt, eine zweite Mannschaft abzumelden und eine dritte Mannschaft in einer tieferen Klasse weiterspielen zu lassen? Für die Tabelle spielt das aber keine Rolle, denn die Schwabmünchner hatten noch keinen Punkt gewonnen und die gegen sie erzielten Punkte wurden annulliert. Somit gibt es nur noch zwei Abstiegsplätze 15 und 14 und den Relegationsplatz 13.

Der siebte Spieltag beginnt schon am Freitagabend mit der Flutlichtpartie des TSV Neusäß gegen den ASV Hiltenfingen. Für den Aufsteiger aus dem Süden ist es die Chance, die Derbyniederlage gegen Langerringen vergessen zu lassen und in der Spitzengruppe zu bleiben. Mindestens ein Unentschieden ist nötig, um die Lohwaldkicker auf Distanz zu halten, denn sie haben nur zwei Punkte weniger aufzuweisen. Von ihren drei Heimspielen haben die Neusässer nur das erste gegen Viktoria Augsburg gewonnen. Zuletzt siegte das Team von Trainer Gani Murseli beim FC Stätzling II mit 3:2.

TSV Königsbrunn will die ersten Punkte holen

Am Samstag versucht der TSV Königsbrunn bei der TG Viktoria Augsburg zu seinen ersten Punkten zu kommen. Das wird sicher kein leichtes Unterfangen nach der 0:6-Klatsche gegen den TSV Göggingen. Aber das Team von Spielertrainer Peter Müller und seinem Co-Trainer Patrick Thurm hat im Lokalderby gegen den FC Königsbrunn, beim 0:1 in Langerringen und auch im Totopokal gegen Hiltenfingen gezeigt, dass es auch mit Spitzenteams mithalten kann. Die Viktoria steht mit sieben Punkten auf Platz neun, musste aber zuletzt auch eine 0:6-Niederlage beim TSV Zusmarshausen einstecken.

Die drei Spitzenteams des Südens spielen gleichzeitig am Sonntagnachmittag um den Platz an der Sonne. Die schwerste Aufgabe hat dabei sicher der Tabellenzweite FC Königsbrunn, der bei der SpVgg Westheim antreten muss. Für das Team von Trainer Christian Jaut ist es das zweite Auswärtsspiel nach dem 2:2 beim SSV Anhausen. Die Westheimer zählen zu den ersten Verfolgern des Spitzenquartetts und haben am sechsten Spieltag den Höhenflug des Aufsteigers SV Ottmarshausen auf dessen Platz mit 3:0 gestoppt. Die Königsbrunner werden also alles geben müssen, um ihren Vier-Punkte-Vorsprung zu behalten.

Lagerlechfeld und Langerringen sind die Favoriten

Eine klare Favoritenrolle haben dagegen die beiden Spielvereinigungen aus Lagerlechfeld und Langerringen. Die Lechfeldhasen bekommen es mit dem SSV Anhausen zu tun, der immerhin dem FC Königsbrunn einen Punkt abgeknöpft hat. Aber die SpVgg hat sich mit einem klaren Sieg bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg und dem Pokalsieg gegen den TSV Königsbrunn prächtig von der unglücklichen Niederlage gegen den ASV Hiltenfingen erholt. Auch ohne Spielertrainer Daniel Raffler sollte ein Heimsieg gelingen. Noch deutlicher stehen die Zeichen auf einem weiteren Sieg des neuen Spitzenreiters SpVgg Langerringen. Im Heimspiel gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg erwarten die Fans, dass die SpVgg ihre Tabellenführung festigt. Das junge Team des TSV Schwaben hat bisher nur zwei Unentschieden erreicht und war trotz talentierter Spieler den erfahrenen Teams aus Hiltenfingen oder Lagerlechfeld deutlich unterlegen. Alles andere als ein Heimsieg der Langerringer wäre eine Riesenüberraschung.

Alle Spiele der Südvereine am 7. Spieltag: