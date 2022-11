Wer überwintert als Tabellenführer?

In der Kreisliga steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Zwei Anwärter auf die Tabellenführung müssen schon am Samstag ran.

Der 18. Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg ist der letzte komplette Spieltag vor der Winterpause. Eine Woche danach sind nur noch vier Nachholspiele angesetzt, damit die Tabelle wieder begradigt wird. Im Kampf um die Tabellenspitze hat sich ein Quartett von Anwärtern gebildet.

Die besten Chancen, als Erster zu überwintern, hat nach wie vor die SpVgg Langerringen. Mit dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Spieltag gegen den Verfolger TSV Zusmarshausen hat sie die Tabellenführung behauptet. Zwar ist der FC Königsbrunn mit 32 Punkten gleichauf und hat die bessere Tordifferenz, aber die Langerringer haben ja noch ein Nachholspiel bei der SpVgg Westheim. Zudem würde am Ende bei Punktgleichheit nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich zählen. Und auch da wäre Langerringen mit dem 2:0-Sieg im Hinspiel momentan im Vorteil.

Derby zwischen dem TSV Königsbrunn und der SpVgg Langerringen

Aber so weit ist es ja noch lange nicht. An diesem Wochenende kommt es zum Südderby zwischen dem TSV Königsbrunn und der SpVgg Langerringen. Da könnte der Lokalrivale TSV dem FC Königsbrunn Schützenhilfe leisten, wenn er dem Tabellenführer Punkte abknöpft. Nötig hätten das die Jungs um Spielertrainer Stefan Sailer nach drei Niederlagen allemal, um vom Relegationsplatz wegzukommen. Zuletzt haben sie dem Spitzenteam Lagerlechfeld bei der 2:3-Niederlage alles abverlangt und auch das Hinspiel in Langerringen wurde nur sehr knapp mit 0:1 verloren. Das weiß aber auch das Team um Langerringens Trainer Andreas Holzmann und so wird es den Gegner nicht unterschätzen. Nach der Niederlage in Ottmarshausen und dem Unentschieden gegen Zusmarshausen will die SpVgg wieder drei Punkte nach Hause bringen, um sich die Konkurrenz vom Leibe zu halten.

Das ist in erster Linie der FC Königsbrunn, der zeitgleich im Hans-Wenninger-Stadion gegen den FC Stätzling II antritt. Nach dem Tabellenstand müsste die Partie gegen den Siebten, der elf Punkte weniger als der FC hat, eine klare Sache sein. Dafür spricht auch die derzeit hervorragende Form, die das Team von Trainer Christian Jaut zuletzt beim Sieg über den TSV Pfersee bewies. Die Stätzlinger Reserve verlor hingegen beim SSV Anhausen mit 0:1. Das Hinspiel in Stätzling dominierten die Königsbrunner klar mit 4:0. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine dicke Überraschung.

Der Dritte im Bunde der Spitzenvereine aus dem südlichen Landkreis ist die SpVgg Lagerlechfeld, die mit 31 Punkten auf dem dritten Platz steht. Das Team von Spielertrainer Daniel Raffler will seine Anwartschaft auf die beiden Plätze an der Aufstiegssonne mit einem Sieg beim TSV Pfersee wahren. Das wird auf dessen bekannt schwierigem und ungeliebtem Platz sicher kein leichtes Unterfangen, aber die Lechfeldhasen sind nach ihrem Derbysieg über den TSV Königsbrunn guter Dinge. Die Pferseer stehen auf Platz zwölf nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Im Hinspiel dominierte die SpVgg Lagerlechfeld klar mit 3:0. Den drei Südvereinen sitzt aber der TSV Zusmarshausen auf Platz vier mit 28 Punkten im Nacken, der noch zwei Heimspiele gegen den TSV Neusäß und den FC Stätzling II vor sich hat.

ASV Hiltenfingen hofft auf weiteren Heimsieg

Auf einen weiteren Heimsieg hofft der ASV Hiltenfingen schon am Samstag gegen den SSV Anhausen. Nach zwei 2:0-Erfolgen gegen die SpVgg Westheim und bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg hat die Truppe von Spielertrainer David Bulik das Trauma der Serie von acht Niederlagen in Folge schon etwas überwunden. Mit 18 Punkten und dem zehnten Tabellenplatz hat sich der Aufsteiger aus der Abstiegszone befreien können. Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsplatz 14 nur vier Punkte und den belegt ausgerechnet der kommende Gegner aus Anhausen. Bei einer Niederlage würde der ASV also wieder voll im Schlamassel stecken. Andernfalls könnten die Hiltenfinger beruhigt in die Winterpause gehen, zumal sie auch im Nachholspiel gegen den TSV Pfersee noch punkten können. Die Anhauser haben zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen geholt und dabei gegen die Reserve des FC Stätzling mit 1:0 gewonnen. Beim Hinspiel in Anhausen siegte Hiltenfingen knapp mit 1:0.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende