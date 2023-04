Wieder ein Derbykracher in der Kreisliga

Der Tabellenvierte FC Königsbrunn erwartet den Spitzenreiter SpVgg Langerringen. Ist Lagerlechfeld der lachende Dritte?

Das Spitzenspiel des 24. Spieltags in der Fußball-Kreisliga steigt am Sonntag um 15.30 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion mit der Partie des FC Königsbrunn gegen die SpVgg Langerringen. Aller Voraussicht nach dürfte das Hauptspielfeld erstmals seit der Winterpause wieder freigegeben werden, sodass die sicher zahlreichen Zuschauer das Derby von der Tribüne aus verfolgen können. Für beide Teams geht es um viel, denn die Partie hat vorentscheidenden Charakter. Die Langerringer haben drei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Lagerlechfeld. Bei einer erneuten Niederlage wie im vergangenen Heimspiel gegen den SSV Anhausen könnte dieser Vorsprung plötzlich weg sein. Trainer Andreas Holzmann beklagt viele Verletzungsausfälle. Stefan Arndt und Michael Keppeler werden weder in diesem, noch im kommenden Derby gegen Lagerlechfeld spielen können. Allenfalls könnten Ulrich Strehle oder Torwart Patrick Joder bis zum Sonntag wieder fit werden. Dennoch geht der SpVgg-Coach erfolgsorientiert in dieses Spiel. "Wir wollen gewinnen und die Tabellenführung nicht mehr abgeben", sagt er zuversichtlich.

Aber auch dem FC Königsbrunn verschafft nur ein Sieg die Möglichkeit, weiter im Kampf um die beiden Spitzenplätze mitzumischen. Andernfalls würde der jetzt schon vier Punkte betragende Abstand zum Tabellendritten TSV Zusmarshausen wohl uneinholbar. Trainer Christian Jaut sagt: "In der Verfolgerrolle ist der Druck nicht so groß wie als Gejagter an der Spitze." Er hofft auf eine ähnlich starke Leistung seines Teams wie beim 0:0 am Ostermontag in Lagerlechfeld. Da hat der Trainer mit einer Verjüngung der Startelf neuen Schwung gebracht. Nun hofft er auf den ersten Sieg in diesem Jahr nach zwei knappen Niederlagen und zwei Unentschieden. Das Hinspiel konnte Langerringen mit 2:0 für sich entscheiden.

SpVgg Lagerlechfeld muss gegen Westheim ran

Je nach dem Ausgang des Spiels in Königsbrunn könnte die SpVgg Lagerlechfeld so oder so der lachende Dritte sein. Entweder können die Lechfeldhasen auf den Spitzenreiter Langerringen aufschließen oder den Verfolger FC Königsbrunn auf Distanz halten. Voraussetzung ist allerdings ein Heimsieg gegen die SpVgg Westheim. Die Favoritenrolle ist eindeutig, denn die Westheimer stehen auf dem Abstiegsplatz 14 und haben nach der Winterpause noch kein Spiel gewonnen. Zuletzt verloren sie daheim mit 0:4 gegen den TSV Zusmarshausen. Der Tabellenstand der Kobelkicker könnte allerdings in zwei Nachholspielen noch verbessert werden. Am kommenden Spieltag sollte das Team von Spielertrainer Daniel Raffler vor heimischer Kulisse aber nichts anbrennen lassen.

Ein Sieg der SpVgg Lagerlechfeld würde auch dem ASV Hiltenfingen gegen die Konkurrenz aus Westheim im Abstiegskampf helfen. Die Hiltenfinger stehen auf dem Relegationsplatz 13 mit drei Punkten vor Westheim, aber eben auch einem Spiel mehr. Sie müssen sich aber auch selbst im Heimspiel am Samstag gegen den punktgleichen TSV Göggingen aus dem Sumpf ziehen und endlich wieder ein Heimspiel gewinnen. Dann würden sie die Gögginger auf den Relegationsplatz verweisen, die nach fünf Niederlagen auf Platz zwölf abgerutscht sind.

In diese Zone will der TSV Königsbrunn möglichst nicht mehr hineingeraten. Nach der ersten Niederlage dieses Jahres in Ottmarshausen gilt es nun, den neunten Tabellenplatz im Heimspiel abzusichern. Der Gegner ist allerdings kein Geringerer als der TSV Zusmarshausen. Und der ist nach zwei 4:0-Siegen wieder drauf und dran, das Spitzenduo in der Tabelle anzugreifen. Aber die Königsbrunner mit ihrem Spielertrainer Stefan Sailer lieben die Außenseiterrolle gegen Spitzenmannschaften. Schon im Hinspiel überraschten sie die Kicker von der Autobahn mit einem 2:0-Auswärtssieg und dieses Kunststück gelang ihnen auch in der Vorsaison. Das bisher einzige Heimspiel verloren sie allerdings im August 2021 mit 0:3. Wenn sich das am Sonntag ändern sollte, würden die TSVer auch dem Lokalrivalen FC, sowie den Lagerlechfeldern und Langerringern einen großen Gefallen tun.

