Wieder ein heißes Derby in der Kreisliga  

Am Samstag kommt es in der Kreisliga Augsburg zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten ASV Hiltenfingen und dem Dritten SpVgg Langerringen.

Der sechste Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg hat ein besonders brisantes Derby zu bieten. Mit den Nachbarvereinen ASV Hiltenfingen und der SpVgg Langerringen lebt ein jahrzehntealtes Derby in der Kreisliga wieder auf. Und dazu kommt, dass beide in der Tabelle ganz weit oben stehen und die gleiche Punktzahl aufweisen. Nur der Tabellenführer FC Königsbrunn hat mit 13 Punkten um einen Punkt die Nase vor den beiden Verfolgern.

Der Aufsteiger ASV Hiltenfingen ist ähnlich furios in die Kreisliga gestartet wie vor drei Jahren die SpVgg Langerringen. Die Langerringer haben sich seitdem in der Spitzengruppe etabliert. Bei Hiltenfingen wird man sehen, wie lange der Höhenflug anhält. Jedenfalls sind alle Spieler und beide Trainer voll motiviert für die Partie am Samstag um 14 Uhr in Hiltenfingen. ASV-Spielertrainer David Bulik sagt: "Die Lage ist gut, wir sind sehr zufrieden. Vielleicht hatten wir noch zu viel Respekt vor guten Gegnern, aber wir haben uns immer in der zweiten Halbzeit gesteigert". Damit meint Bulik die Partien gegen den FC Königsbrunn, wo es nach einem 0:2-Rückstand nur noch zum 1:2 gereicht hat und gegen die SpVgg Lagerlechfeld, wo ein 0:1 noch zum 2:1-Sieg gedreht werden konnte. Gegenüber diesem Spiel wird es in der Aufstellung nur eine Veränderung geben. Für den gesperrten Torwart Tobias Böhm wird mit Jannis Behr ein erfahrener Ersatzmann das Tor hüten.

Viele Ausfälle in Langerringen

Bei der SpVgg Langerringen ist der Einsatz von vier bis fünf Stammspielern wegen Verletzung, Urlaub oder Arbeit noch fraglich. Deshalb hat Trainer Andreas Holzmann das Training der ersten und zweiten Mannschaft zusammengelegt. "Wir werden auf jeden Fall eine voll motivierte Mannschaft aufstellen, aber wir haben auch Respekt vor der bisherigen Leistung unseres Gegners", sagt der Trainer nach vier Siegen in Folge.

Das bisher letzte Derby entschieden die Langerringer vor einem Jahr im Totopokal mit 6:0 für sich. Auch die beiden letzten Punktspiele in der Kreisklassensaison 2018/19 gewann die SpVgg. Der letzte Sieg des ASV Hiltenfingen gegen den Nachbarn stammt aus dem Jahr 2017. In der Gesamtbilanz der Pflichtspiele stehen 18 Siege für Langerringen, sieben Remis und sechs Siege für Hiltenfingen.

Egal wie das Südderby ausgeht, der FC Königsbrunn will seine Tabellenführung beim SSV Anhausen behaupten. Es ist das Duell des Tabellenersten gegen den Letzten, nachdem sich der TSV Schwabmünchen II aus der Kreisliga zurückgezogen hat. Die Königsbrunner haben als einziges Team noch kein Spiel verloren und die Anhauser noch keines gewonnen. Auch ihre Heimstärke konnten sie beim bisher einzigen Heimspiel gegen Hiltenfingen mit der 0:1-Niederlage nicht ausspielen. Beim FC Königsbrunn läuft es dagegen richtig rund, zuletzt gab es einen 9:0-Sieg gegen die U23 des TSV Schwaben Augsburg. "Es macht momentan richtig Spaß", sagt Trainer Christian Jaut und warnt dennoch davor, die Aufgabe in Anhausen nicht zu unterschätzen.

Lagerlechfeld will sich an die Spitze robben

Die SpVgg Lagerlechfeld will sich bei der U 23 des TSV Schwaben Augsburg wieder an die Tabellenspitze heranrobben. In den letzten beiden Spielen hat die Raffler-Elf etwas unglücklich gegen den FC Stätzling II und gegen den ASV Hiltenfingen drei Punkte eingebüßt. Die jungen Schwaben haben bisher nur zwei Unentschieden erreicht und eine Klatsche in Königsbrunn eingefahren. Bei ihrer klaren Favoritenstellung wissen die Lechfeldhasen sehr wohl, dass die Aufstellungen bei den zweiten Teams höherklassiger Vereine oft Überraschungen bringen. Nach dem Erfolg im Toto-Pokal gegen den TSV Königsbrunn sollen aber nun auch wieder drei Punkte eingefahren werden.

Der TSV Königsbrunn sucht sein Erfolgserlebnis nach dem Pokal-Aus nun im Heimspiel gegen den TSV Göggingen. Der bisher einzige Punktspielsieg der Königsbrunner gegen die U 23 des TSV Schwabmünchen dürfte wohl nach deren Rückzug ohne Wert sein. Die Gögginger haben am Mittwoch im Toto-Pokal den Bezirksligisten FC Horgau mit 6:4 besiegt und im letzten Punktspiel ein 2:2 gegen den TSV Zusmarshausen erreicht. Mit acht Punkten stehen die Augsburger Vorstädter auf Platz sechs gut da. Die Königsbrunner haben aber sowohl in der Meisterschaft, als auch im Pokal gezeigt, dass sie auch mit Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte mithalten können.





Alle Spiele der Südvereine am 6. Spieltag

ASV Hiltenfingen – SpVgg Langeringen (Samstag, 14 Uhr)

– SpVgg Langeringen (Samstag, 14 Uhr) TSV Königsbrunn – TSV Göggingen (Samstag, 15 Uhr)

– (Samstag, 15 Uhr) TSV Schwaben Augsburg U 23 – SpVgg Lagerlechfeld (Sonntag, 14 Uhr)

U 23 – SpVgg (Sonntag, 14 Uhr) SSV Anhausen – FC Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr).

Auf dem Spielplan steht auch noch die Partie TSV Pfersee – TSV Schwabmünchen II am Sonntag um 15 Uhr, die nach dem Rückzug der Schwabmünchner Mannschaft aber wohl nicht stattfinden dürfte.