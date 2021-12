Fußball Kreisliga

11:12 Uhr

Zwei Teams in Abstiegsgefahr

Plus Wie die fünf Südvereine nach der Zwangspause in die Saison gestartet sind und wie die Chancen um Auf- und Abstieg stehen.

Von Hieronymus Schneider

Beim Neustart der Fußball-Kreisliga nach der zuerst verlängerten und dann doch abgebrochenen Saison 2019 bis 2021 traten fünf Vereine aus dem südlichen Landkreis mit unterschiedlichen Ambitionen in der Saison 2021/22 an. Die Neulinge der Vorsaison, SpVgg Langerringen und SpVgg Lagerlechfeld, hatten sich bestens in der höheren Liga etabliert und den alteingesessenen Teams des FC Königsbrunn und der U23 des TSV Schwabmünchen den Rang abgelaufen. Als Aufsteiger aus der Kreisklasse gesellte sich der TSV Königsbrunn dazu.

