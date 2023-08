Das erwartet harte Stück Arbeit

Schwabmünchen hat lange Zeit Probleme mit starken Karlsfeldern. Am Ende holt der TSV einen durchaus verdienten Punkt in Karlsfeld.

Am Ende waren sie doch irgendwie zufrieden. Nach einer phasenweise sehr intensiven Partie haben sich die Landesligakicker des TSV Schwabmünchen beim TSV Eintracht Karlsfeld einen Punkt erarbeitet. Die Münchner Vorstädter waren der erwartet harte Brocken. Das es am Ende 1:1 hieß, hat viel mit einem Spieler zu tun, der wohl an diesem Tag ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen hat. Bereits nach acht Minuten lag der Ball im Schwabmünchner Tor. Ein weiter Schlag aus der Karlsfelder Abwehr landete kurz vor dem Strafraum bei Martin Schön, der den Ball nur nach vorne abprallen lies, da Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche zu optimistisch herausgelaufen war und nur zusehen durfte, wie der Ball an ihm vorbei durch den Strafraum ins Tor rollte. "Wenn du als Torhüter rauskommst, musst du den Ball haben", kommentierte Schwabmünchens Trainer Esad Kahric die Szene nach der Partie.

Karlsfelds Führung war nicht unverdient

Die frühe Führung der Gäste war zwar in der Entstehung glücklich, aber nicht unverdient. Schwabmünchen hatte in der Anfangsphase wenig Zugriff aufs Spiel, geschweige denn nennenswerte Torgelegenheiten. Dafür konnte sich Fabio Zeche im Tor des TSV mehr und mehr auszeichnen und so seinen Schnitzer wieder vergessen machen. Karlsfelder Unvermögen und Fabio Zechen sorgten so dafür, dass es auch nach einer halben Stunde "nur" 1:0 stand. Das sollte sich in der 31. Minute ändern. Nach einer starken Balleroberung von Maik Uhde, der in dieser Partie ein enormes Arbeitspensum ablieferte, kam der Ball zum quirligen Marco Schneider auf der Außenbahn, der sich im Laufduell durchsetzte und den Ball dem mitgelaufenen Gabriel Merane mustergültig auf den Kopf servierte - 1:1 mit der ersten richtigen Torchance.

Defensiver in die zweite Hälfte

Zur zweiten hälfte setzte Schwabmünchens Trainer Esad Kahric mehr auf die Defensive. Mit Karsten Binder (für Tim Heckmeier) wurde aus der Dreier- eine Viererkette. Einen Maßnahme, die auch offensiv fruchtete. Beide Teams sahen sich plötzlich mehr auf Augenhöhe und Schwabmünchen verzeichnete mehr Spielanteile. Aber auch Karlsfeld bleib weiter gefährlich, vor allem der pfeilschnelle Bangura stellte die TSV-Abwehr immer wieder vor Probleme. Doch gemeinsam mit einem starken Fabio Zeche im Tor konnte der Defensivverbund um Kapitän Tim Uhde ein weiteres Gegentor verhindern. Dass es mit einem zweiten Schwabmünchner Treffer nicht klappte, lag oftmals an der Ungenauigkeit im letzten Pass. Zu oft verliefen die Angriffe im Sand, weil den Zuspielen in die Spitze ihr Ziel nicht erreichten.

So stand am Ende ein durchaus gerechtes Unentschieden, vor allem weil Schwabmünchen nie aufsteckte und auf - trotz Patzer - auf einen sicheren Torhüter bauen konnte. Gerade in der ersten Hälfte war die Überlegenheit der Gastgeber schier erdrückend. "Das war das erwartet schwere Spiel. Karlsfeld hat vor allem zu Beginn sehr überlegen gespielt, aber nur ein Tor gemacht. Das hätte auch anders aussehen können", bilanziert TSV-Coach Esad Kahric nach dem Spiel. "In der zweiten Hälfte waren wir besser in der Partie. Aber man hat gesehen, dass wir uns immer noch finden müssen", ergänzt er.

TSV Eintracht Karlsfeld: Schmucker, Ivanovic, Eicher, Pöhlmann (67. Huber), Kehl, Wuthe, Schrattenecker (57. Sattelberger), Ettenberger, Bangura, Traub, Schön

TSV Schwabmünchen: Zeche, Kusterer, T. Uhde, Rudolph, Heckmeier (46. Binder), Schäffler, Kusterer (67. Cosar), Köhler (75. Kellner), Schneider (85. Müller), Merane, M. Uhde.

Tore: 1:0 Schön (8.), 1:1 Merane (38.)

