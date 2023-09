Das Spitzenspiel steigt in Schwabmünchen

Der TSV Schwabmünchen erwartet am Sonntag zum Topspiel Ehekirchen. Was sich Trainer Esad Kahric vorgenommen hat.





Das Spitzenspiel der Landesliga Südwest findet am Sonntag in Schwabmünchen statt. Es trifft der Zweitplatzierte TSV Schwabmünchen auf den Drittplatzierten FC Ehekirchen. Um 15 Uhr ist Anpfiff in Schwabmünchen. Geleitet wird die Partie von dem Unparteiischen Luca Schultze.

Auf den TSV Schwabmünchen wartet am Sonntag ein schwerer Gegner. Mit dem FC Ehekirchen kommt eine Mannschaft, die letzte Saison über die Relegation nur knapp den Aufstieg in die Bayernliga verpasste. Auch diese Saison könnte sich das laut Schwabmünchens Cheftrainer Esad Kahric wiederholen: „ Ehekirchen ist sicher eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen wird.“

Harter Brocken für den TSV Schwabmünchen

Dass das nicht abwegig ist, zeigten die Ehekirchener im bisherigen Verlauf der Saison. Mit ihren 16 Punkten stehen sie auf dem dritten Rang der Landesliga Südwest. Dabei konnten sie jedoch einen Großteil der Punkte vor allem zu Hause holen. Einen Vorteil sieht Kahric darin jedoch nicht: „Ich würde nicht sagen, dass es eine Aussage über die Mannschaft ist, wenn sie den Großteil der Punkte zu Hause geholt haben. Ehekirchen wird für uns eine schwere Aufgabe werden, da die Mannschaft eine sehr hohe Qualität besitzt“, so Kahric. Laut Kahric wartet auf den TSV Schwabmünchen also ein harter Brocken: „Ehekirchen ist eine ausgeglichene Mannschaft in alle Richtungen. Vor allem in der Offensive sind sie durch Schmidt und Belousow gefährlich. Ich kann nicht wirklich eine große Schwäche in dieser Mannschaft sehen. Es wird für uns ein schweres Spiel werden“, schätzt Kahric den anstehenden Gegner ein.

Beim TSV Schwabmünchen läuft es weiterhin gut. Mit 17 Punkten steht das Team auf dem zweiten Rang der Landesliga Südwest. Am vergangenen Wochenende mussten die Schwabmünchner jedoch zu Hause das erste Mal Punkte lassen. Mit dem 0:0-Remis riss die Siegesserie der Schwabmünchner, dennoch bleibt das Kahric-Team im eigenen Stadion ungeschlagen. Durch das Unentschieden gegen Kempten verloren die Schwarz-Weißen auch die Tabellenführung an Karlsfeld. So ganz zufrieden zeigt sich Kahric nicht mit dem Spiel gegen Kempten: „Es war nicht unsere beste Leistung gegen Kempten. Im Fußball ist es aber nun mal so, dass du nur so gut spielst, wie dein Gegner es zulässt. Somit sind wir mit dem Punkt gegen Kempten zufrieden“, resümiert Kahric.

Gegen Ehekirchen soll nun bestenfalls wieder ein Sieg her, doch einfach wird das nicht. Damit die Menkinger das Spitzenduell für sich entscheiden können, müssen nach dem Schwabmünchner Übungsleiter ein paar Verbesserungen umgesetzt werden: „Gegen Ehekirchen sollten wir in beiden Richtungen wieder mehr Qualität auf den Platz bringen. Ich möchte in jedem Spiel Leidenschaft und Laufbereitschaft sehen“, so Kahric. Vor allem im Spiel nach vorne sieht der Trainer der Schwarz-Weißen noch mehr Potenzial: „Gerade in unserer Offensive muss die Chancenverwertung besser werden. Gegen Kempten waren wir nicht so zielstrebig, wie in den letzten Spielen. In den Partien zuvor haben wir uns torhungriger gezeigt.“

Personell gesehen kann Kahric bis auf den langzeitverletzten Maximilian Aschner aus dem Vollen schöpfen.