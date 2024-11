Der schwere Endspurt beginnt

Nach dem 6:1-Erfolg in Kaufering war nicht nur in der Mannschaft die Stimmung gut - auch Trainer Ben Enthart war nach dem deutlichen Sieg bei seinem Heimatverein gut gelaunt. „Das tat schon gut“, gesteht er ein. Zumal der Erfolg verdient war, was ihm auch viele der ehemaligen Weggefährten nach der Partie neidlos anerkannten. Doch nach dem in gewisser Weise „persönlichen Erfolg“ in Kaufering galt es auch für Enthart, den Blick nach vorne zu richten, denn den Schwabmünchner harte Wochen bevor. Die Schwarz-Weißen sind nun weiter die Gejagten, jeder will den Tabellenführer stürzen. Den Anfang macht der Aufsteiger aus Wertingen (Sonntag, 14 Uhr, Schiedsrichter Philipp Rank, Eintracht München).

