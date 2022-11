Der TSV jubelt zum dritten Mal in Folge

Schwabmünchen kommt immer besser in Fahrt und überzeugt auch gegen Oberweikertshofen. Ein Torschütze hat schon lange nicht mehr getroffen.

Mit einem Blitzstart gingen die Schwabmünchner in den 20. Spieltag der Landesliga. Die Gäste aus Oberweikertshofen verloren direkt nach dem Anstoß den Ball, und über vier Stationen landete das Spielgerät bei Schwabmünchens Maximilian Aschner, der auf der linken Außenbahn viel Platz hatte und nach nur wenigen gespielten Sekunden zur Schwabmünchner Führung einnetzte. Dies war der Auftakt zu einer flotten ersten Hälfte mit vielen Torszenen und letztendlich auch Toren.

Beide Teams legten den gefühlten Schwerpunkt auf die Offensive, was dadurch begünstigt wurde, dass beide Defensivabteilungen nicht ihren sattelfestesten Tag hatten. Schliefen die Gäste beim ersten Treffer, sah Schwabmünchens Deckungsverbund beim Ausgleich auch nicht wirklich gut aus.

Das Unentschieden hielt gerade einmal eine Viertelstunde - da erkämpfte sich Thomas Rudolph den Ball im Mittelfeld, und nach einem schönen Doppelpass mit Dennis Lechner jagte Rudolph den Ball aus 18 Metern zur erneuten Schwabmünchner Führung in die Maschen.

Kusterer trifft nach vier Saisons Wartezeit

Aber auch die war nur von kurzer Dauer, nur vier Minuten später schlampte die zuletzt so sattelfeste TSV-Defensive wieder, und die Gäste konnten erneut ausgleichen.

Das Spiel wogte weiter hin und her, und vor allem die Schwabmünchner ließen einige richtig gute Chancen liegen. Kurz vor der Pause bekamen die Gäste einen Freistoß nicht geklärt, und Benedikt Berger konnte per Kopf auf Lucas Kusterer legen, der die Schwabmünchner erneut in Führung brachte. Das war auch Kusterers erster Treffer seit mehr als vier Spielzeiten – dementsprechend groß war der Jubel.

Nach dem Seitenwechsel bleib es ein flottes Spiel, wobei die Schwabmünchner defensiv wesentlich besser standen und so weniger Bälle auf den starken Soma Orban im Tor des TSV kamen.

Doch nach vorne dauerte es, ehe sich die Schwabmünchner vom Druck der Ein-Tore-Führung lösen konnten. Chancen gab es genug, doch die Verwertung dieser dürfte der einzige Fleck auf diesem Spiel sein.

Schwabmünchen schafft kleines Polster zu den Abstiegsplätzen

In der 76. Spielminute gewann der junge Luca Kellner einen Zweikampf nahe der Mittellinie. Den gewonnenen Ball übernahm Maik Uhde, der sich gegen mehrere Gegner durchsetzte und zum 4:2 abschließen konnte. Diese Führung brachten die Schwabmünchner clever über die Zeit.

Mit dem dritten Erfolg in Serie hat Schwabmünchen nun zwei Punkte Vorsprung zur Abstiegszone. Am kommenden Samstag in Mering können die Schwarz-Weißen mit einem weiteren Erfolg dafür sorgen, dass über die Winterpause der Blick über die Tabelle durchaus erträglich ist.

TSV Schwabmünchen Orban, Uhde, Kellner, Berger, Kusterer, Aschner, Hoppe, Schäffler, Uhde, Rudolph, Lechner

SC Oberweikertshofen Schneider, Tremmel, Lachmayr (46. Arndt), Greif, Friedl, Kopyciok (68. Hueber), Danowski, von Borries, Yontar, Strauß (46. Schuch), Widemann

Tore 1:0 Aschner (1.), 1:1 Kopyciok (11.), 2:1 Rudolph (26.), 2:2 Widemann (30.), 3:2 Kusterer (43.), 4:2 Uhde (76.) - Schiedsrichter Perl (Pullach) - Zuschauer 175