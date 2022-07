Die Horror-Serie hält auch unter dem neuen Coach

Auch unter dem neuen Trainer Esad Kahric hält die Schwabmünchner Horror-Serie: 16 Niederlagen in Folge stehen nach dem 0:1 gegen Mering zu Buche.

Fast 400 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag gekommen. Einige wollten sich sicherlich ein Bild vom neuen Mann an der Seitenlinie machen und hofften auf eine Wende - doch sie bekamen beim 0:1 der Schwabmünchner gegen Mering erneut Fußball-Magerkost geboten. Vor allem in den ersten Minuten waren beide Teams bemüht, nur ja nichts anbrennen zu lassen. Bei Ballverlust zogen sie sich schnell zurück und die Angreifer auf beiden Seiten fanden kein Mittel gegen die massierte Defensive. Der auffälligste Mann im Stadion war Schwabmünchens neuer Trainer Esad Kahric, der am Freitag verpflichtet worden war und immer wieder lautstark seinen Spielern von der Seitenlinie aus Anweisungen gab.

Nach einer Viertelstunde wurden die Schwabmünchner mutiger. Den ersten Aufreger gab es in der 18. Minute, als Maximilian Aschner schön auf Orkun Sarici passte - doch der Stürmer verzog knapp. Sieben Minuten später kam Sarici erneut in aussichtsreicher Position im Strafraum an den Ball. Doch statt selber zu schießen, passte er auf Dennis Lechner, der den Ball vertändelte.

TSV Schwabmünchen kann Überlegenheit nicht nutzen

Von den Gästen aus Mering war wenig zu sehen - einen nennenswerten Abschluss hatten die harmlosen Gäste in der ersten Hälfte nicht zu verzeichnen und fielen eher durch Fouls auf. Schwabmünchen blieb am Drücker, doch auch aus zwei Zehn-Minuten-Strafen für die Meringer innerhalb von vier Minuten konnte man kein Kapital schlagen. Trotz zwei Mann mehr auf dem Platz kamen die Zuspiele in den Strafraum nicht an, sodass es torlos in die Pause ging.

Schwabmünchens neuer Coach Esad Kahric feierte keinen gelungenen Einstand. Foto: Norbert Staub

Schwabmünchen blieb auch zu Beginn der zweiten Hälfte am Drücker, doch immer wieder verpassten die Offensivspieler die Flanken knapp oder das letzte Zuspiel war zu ungenau. Und so kam es, wie es kommen musste: In der 59. Minute brachte Maik Uhde Merings Angreifer Gabriel Ögünc im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und zeigte Uhde die Rote Karte, der letzter Mann war - eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Dominik Schön ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte den SV Mering in Führung.

Wer nun ein Aufbäumen der Schwabmünchner erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Die Gastgeber wirkten nach dem Führungstreffer derart verunsichert, dass sie nichts mehr zustande brachten. Auch zahlreiche Wechsel des neuen Trainers Esad Kahric brachten nicht den gewünschten Erfolg. Am Ende hatten die Schwabmünchner sogar noch Glück, dass Merings Gabriel Ögünc den Ball in der 82. Minute knapp am Tor vorbeisetzte.

Lesen Sie dazu auch

TSV Schwabmünchen Orban - Kusterer, Beckmann, T. Uhde, Sarici (71. El Fayyad), Lechner (61. Kükük), Aschner (61. Brugger), Durasinovic, Hoppe (77. Berger), M Uhde, Rudolph (66. Omerbegovic)

SV Mering Baumann - Krebold, Cagil, Sakrak, Köhler, Fidan (89. Tangara), Lang (82. Weißenböck), Ögünc, Manfreda, Kerber (54. Bräuning), Schön.

Tore 0:1 (59. Schön/Elfmeter)

Schiedsrichter Maximilian Großman

Zuschauer 382