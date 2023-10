Fußball Landesliga

vor 50 Min.

Die Leichtigkeit weicht Sorgenfalten

Plus Ersatzgeschwächte Schwabmünchner beim 0:3 in Olching ohne Chance. Gegentore als Gastgeschenke.

Von Christian Kruppe

Die Aufgabe war anspruchsvoll, doch die Vorzeichen nicht optimal. Mit „mehr Präsenz“ sollten die Schwabmünchner Landesligafußballer die Partie in Olching angehen. Doch schon beim Blick auf den Spielberichtsbogen fiel erst einmal auf, wer nicht präsent war. Neben den beiden Langzeiverletzten Tim Uhde und Fabio Zeche fehlte wie schon in der Vorwoche Fatih Cosar. Dazu gesellten sich dann auch noch der privat verhinderte Maximilian Aschner und der kurzfristig erkrankte Maik Uhde. Für die beiden rückten Noah Kusterer und Luca Kellner ins Team. Immer noch eine Schwabmünchner Mannschaft, die grundsätzlich in der Lage sein sollte, eine gute Landesligapartie abzuliefern.

Schwabmünchen von Beginn an unterlegen

Doch diese lieferte an diesem Nachmittag nur der SC Olching ab. Die Gastgeber, seit sieben Spielen ungeschlagen, gingen die Partie offen an und hatten schon in den Anfangsminuten zwei dicke Chancen zur Führung. Nach knapp einer Viertelstunde gab es die nächste schlechte Nachricht für den Spitzenreiter Schwabmünchen. In einem Laufduell ging Thomas Rudolph zu Boden, fasste sic ans Knie und signalisierte schnell das Emde seines Auftritts. Nur kurze Zeit später sorgten die Schwabmünchner für die Führung der Gäste. Nach einem schlampigen Rückpass von Luis Schäffler zögerte Torhüter Tobias Böhm ein wenig zu lange und konnte den Ball vor dem heranstürmenden Olchinger Torjäger Ferenc Ambrus nicht mehr klären und dieser legte zurück auf auf Sohlmann, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Die restliche Halbzeit ging an die Gastgeber, die nur am Torgestänge, Tobi Böhm und sich selbst scheiterten.

