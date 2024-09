Die starke Bank soll wieder Trumpf sein

Vier Siege in Folge, da kann sogar ein heftiges Gewitter die Stimmung in Schwabmünchen nicht trüben. So wie am Dienstag, als eben ein solches Unwetter nach nicht mal einer halben Stunde für ein Ende des Trainings sorgte. Kurzerhand wurde die Zeit für ein gemeinsames Essen genutzt. Coach Ben Enthart beobachtete diese Entwicklung mit einem versteckten Lächeln. Zuvor hatte er die gute Stimmung in der Mannschaft gelobt. „Wir haben viele Neue, und nun hat sich das Team endgültig zusammengefunden“, freut er sich. „Klar haben das die Siege auch weiter gefördert. Zudem war die Grundstimmung von Beginn an schon richtig gut“, ergänzt er.

