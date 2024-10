Ein besonders Spiel für Schwabmünchens Trainer

Die kürzeste Anreise zum Schwabmünchner Gastspiel in Kaufering (14 Uhr) dürfte wohl TSV-Trainer Ben Enthart haben. „Ich könnte auch laufen“, stellt dieser lachend fest. Genau dieser Umstand macht diese Partie zu etwas besonderen für Schwabmünchens Chef-Anweiser. „Das Spiel möchte ich schon gewinnen“, sagt er. Das hat er auch im Training der Mannschaft mitgeteilt. Wobei dies natürlich nicht der einzige Grund ist, weshalb die Schwarz-Weißen in Kaufering gewinnen wollen. Denn Schwabmünchen will seine erfolgreiche Hinrunde natürlich fortsetzen, daher soll zum Rückrundenauftakt der nächste Erfolg folgen. Zudem fehlt in der Vita des TSV noch eines: Ein Sieg in Kaufering. Um diesen zu erreichen, „ist eine Leistung eher wie gegen Kempten oder Gundelfingen und nicht wie gegen Paffenhofen nötig“, fordert Trainer Enthart.

Trainer Enthart fordert Tore

Um beim oberbayerischen Nachbarn erfolgreich zu sein, fordert Enthart zum einen eine starke Defensive, aber vor allem Tore. „Je länger Kaufering ein 0:0 halten kann, desto gefährlicher wird es“, ist er überzeugt. In den vergangenen beiden Partien haben die Kauferinger gezeigt, dass sie durchaus defensiv gut stehen können. Und da sie laut Enthart über gefährliche Konterspieler verfügen, sollten die Schwabmünchner gewarnt sein. Für den TSV gilt es, auf seine eigenen Stärken zu vertrauen und den Gegner ernst nehmen. Bleibt die Abwehr – auch ohne den verletzten Luca Boyer – weiterhin ein Bollwerk ist ein großer Teil der Aufgabe schon erfüllt. Dazu muss die „Abteilung Attacke“ die zuletzt in Pfaffenhofen vermisste Zielstrebigkeit wieder aufs Feld bringen.

Spielinfo: Direkter Vergleich Drei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, 15:8 Tore. In der vergangenen Saison Rekordsieg für Schwabmünchen mit 9:0. Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching).