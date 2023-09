Ein gebrauchter Tag für Schwabmünchen

Oberweikertshofen holt sich dank immensen Einsatzes einen Erfolg gegen den Spitzenreiter

Schon vor der Partie des TSV Schwabmünchen beim SC Oberweikertshofen war klar, das der TSV an der Tabellenspitze bleiben wird, da Karlsfeld bereits am Freitag zu Hause gegen Kempten verloren hatte. Doch statt sich ein kleines Punktepolster zu schaffen, gingen auch die Schwabmünchner in Oberweikertshofen leer aus. Nach zuletzt durchaus beeindruckenden Auftritten kamen die Schwarz-Weißen bei den Oberbayern nie wirklich in Fahrt und kassierten so die nicht unverdiente zweite Saisonniederlage.

Die Gastgeber kamen engagiert und zielstrebig in die Partie und setzten früh die ersten Duftmarken in Richtung Schwabmünchner Tor. Vor allem den wuchtige Angreifer Fabio Meikis bekam die TSV-Defensive nur selten unter Kontrolle. Nach einer temporeichen Anfangsphase, in der die Hausherren ein deutliches Chancenplus verbuchen konnten, verflachte die Partie. Schwabmünchen hatte arge Probleme mit dem intensiven Spiel der Gäste, die den Schwarz-Weißen kaum Raum liessen. Gab es diesen, wurde es durchaus gefährlich vor dem Oberweikertshofer Tor, doch am Ende fehlte die Genauigkeit, aber auch die Entschlossenheit im Abschluss.

Führungstreffer mit leichtem Abseitsgeruch

Besser machten es die Gastgeber acht Minuten vor der Pause. Nach einem schnellen und langen Pass war Oberweikertshofens Fabio Meikis – durchaus abseitsverdächtig – frei vor Schwabmünchens Keeper Fabio Zeche und netzte zum 1:0 ein. Den Treffer mussten die Gäste erst einmal wegstecken, zumal nur kurz zuvor Maik Uhde die bis dahin beste Chance der Schwabmünchner vertändelte.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber tonangebend. Weiter mit viel Einsatz und Tempo versuchten sie das Spiel zu bestimmen und Schwabmünchen nur wenig Raum zur Entfaltung zu geben. Mit Erfolg. Die Partie wurde zunehmend hektischer, wobei auch das durchaus überfordert wirkende Schiedsrichtergespann seinen Teil beitrug. Dies sorgte auf beiden Seiten mit wenig nachvollziehbaren Entscheidungen für viel Unmut auf dem Platz und auch auf den Zuschauerrängen.

31 Bilder Schwabmünchen stolpert beim Ex-Trainer Foto: Christian Kruppe

Nach gut einer Stunde warf Schwabmünchen mehr oder weniger alles nach vorne, aber es wirkte, als hätten die Jungs auf dem Feld weiter keine Idee gegen die mit viel Herz kämpfende Mannschaft von Guido Kandziora. Einzig ein Schlenzer an den Pfosten von Maik Uhde brachte die Schwabmünchner in die Nähe des Ausgleichs.

In der Schlussphase war viel Hektik drin

Für Wirbel sorgte in den Schlussminuten ein vermeintliches Handspiel der Gastgeber im Strafraum, doch dem leitenden Gespann war der hoch erhobene Arm eines Oberweikertshofers, von dem der Ball abprallte wohl nicht Hand genug - aber unter dem Strich wäre ein so gefallener Ausgleich nicht gerade verdient gewesen. Schwabmünchen leistete sich über die ganze Spielzeit zu viele leichte Fehler, um am Ende erfolgreich zu sein. Zudem war gut zu erkennen, dass Oberweikertshofens Trainer Guido Kandziora die Schwabmünchner gut kennt und so seine Mannschaft optimal darauf eingestellt hat, um den TSV seiner Stärken zu berauben.

Schwabmünchens Trainer Esad Kahric war nach der Partie enttäuscht. „Wir waren heute nicht in der Lage, unsere Heimstärke auch auswärts aufs Feld zu bringen“, bilanzierte er. „Daran müssen wir noch arbeiten“. ergänzt Kahric. Zudem war er der Ansicht, dass sein Team nicht konzentriert genug zu Werke gegangen war.

SC Oberweikertshofen Schneider, Greif, Friedl, Gonschior (91. Vjestica), Hueber, Lachmayr, Schuch (76. Kopyciok), Leibelt, Weser (77. Dimitrijevic), Osmanoski (67. Widemann), Meikis

TSV Schwabmünchen Zeche, Kusterer, Berger, Uhde, Rudolph (90. Lechner), Heckmeier, Schäffler (80. Kellner), Köhler (80. Binder), Merane (67. Schneider), Uhde, Willis (67. Cosar)

Tor 1:0 Meikis (37.)