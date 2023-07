Ein Patzer und ein Rückkehrer beim TSV Schwabmünchen

Im letzten Vorbereitungsspiel unterliegt Schwabmünchen dem Kreisligisten Lagerlechfeld. Gabriel Merane startet seinen dritten Anlauf in Schwabmünchen.

Im letzten Vorbereitungsspiel für die am kommenden Freitag startende Landesligasaison hat der TSV Schwabmünchen eine überraschende Niederlage kassiert. Gegen den Kreisligisten Lagerlechfeld endete die Partie 3:4. "Das war nix", urteilte Schwabmünchens Sportmanager Manfred Bock nach der Partie. "Lagerlechfeld war hochmotiviert, was man von uns nicht unbedingt behaupten konnte", so Bock.

Zudem zeigten sich die "Lechfeldhasen" auch spielerisch auf anspruchsvollem Niveau. "Von unserer Seite kamen nur 80 Prozent, dann reicht es für einen solchen Gegner nicht", erklärt Bock weiter, für den "die Favoritenrolle in der Kreisliga geklärt ist". Auch Trainer Esad Kahric war mit der gezeigten Leistung nicht zufrieden. Er kündigte für die nächsten Tage "viel Training" an.

Dazu kann er dann einen alten Bekannten in Schwabmünchen begrüßen. Mittelfeldakteur Gabriel Merane wird künftig wieder für Schwabmünchen auflaufen - zum dritten Mal. Der mittlerweile 27-Jährige bestritt in der Bayernliga mehr als 100 Spiele für Schwabmünchen und kommt vom Landesligaaufsteiger Aindling. "Dort gab es zuletzt Unstimmigkeiten, daher habe ich mich für einen Wechsel entschieden. Der Kontakt war nie abgerissen, da ich auch weiter beim Schwabmünchner Mannschaftsarzt Florian Döbereiner war", sagte Merane. Rene Ott ist glücklich über den Rückkehrer. "Gabriel ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, ist mittlerweile erfahren. Das hilft uns weiter", so Ott