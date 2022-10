Ein schwerer Gegner für den TSV Schwabmünchen

Mit dem FC Ehekirchen wartet ein harter Brocken auf die Schwabmünchner Fußballer. An das Hinspiel hat man keine guten Erinnerungen.

Nach dem Rückschlag am vergangenen Wochenende gegen Jetzendorf geht es für den TSV Schwabmünchen am Sonntag um wichtige Punkte. Doch diese zu holen, wird eine schwere Aufgabe, denn zu Gast in Schwabmünchen ist der Tabellenzweite FC Ehekirchen. Um 15 Uhr wird die Partie, die von dem Unparteiischen Philipp Rank geleitet wird, angepfiffen und leitet somit die Rückrunde ein.

Mit dem Ergebnis aus der vergangenen Woche kann der TSV Schwabmünchen nicht zufrieden sein, denn durch die Niederlage gegen Jetzendorf vergrößerte sich der Abstand zum rettenden Ufer. Mittlerweile stehen die Schwarz-Weißen auf dem 16. Tabellenrang mit lediglich zwölf Punkten. Generell lässt sich sagen, dass die Hinrunde für die Schwabmünchner definitiv nicht so verlief, wie sie es sich vorgestellt haben. Damit sich die Menkinger im restlichen Verlauf der Saison noch retten können, benötigen sie dringend mehr Zähler auf ihrem Konto.

Gegner des TSV Schwabmünchen hat einen Lauf

Die Mannschaft, die zum Rückrundenauftakt auf die Schwabmünchner wartet, ist der Tabellenzweite FC Ehekirchen, und der hat gerade einen Lauf. Die letzten vier Spiele gewann das Team und steht nun mit 34 Punkten auf dem zweiten Rang der Landesliga Süd-West. „ Ehekirchen ist eine Mannschaft, die sehr stabil ist und einen ansehnlichen, spielerisch starken Fußball bietet. Es wird ein sehr schweres Spiel, doch ich bin optimistisch gestimmt, denn wir rechnen uns jedes Spiel etwas aus“, so Schwabmünchens Trainer Esad Kahric. Ehekirchen hat im Verlauf der Saison gegen Jetzendorf und Hollenbach gezeigt, dass sie die Fehler des Gegners eiskalt ausnutzen und offensiv nichts anbrennen lassen. Auch im Hinspiel gerieten die Schwabmünchner mit 5:1 in Ehekirchen unter die Räder. Darum weiß auch der Schwabmünchner Übungsleiter: „Sie sind sehr effektiv, weshalb wir die ganzen 90 Minuten konzentriert und wach sein müssen. Sie sind defensiv sehr stabil und haben nach vorne viel Durchschlagskraft.“

Die offensive Stärke der Ehekirchener zeigt sich unter anderem durch den Top-Torjäger Christoph Hollinger, der im Hinspiel bereits doppelt gegen Schwabmünchen traf. Mittlerweile hat er elf Tore auf dem Konto und führt somit die Torschützenliste der Landesliga Süd-West an. „Wir müssen auf die ganze Mannschaft aufpassen. Christoph Hollinger ist natürlich gefährlich, doch das ist das ganze Team. Wir müssen einfach Möglichkeiten finden, wie wir ihre Stärken unterbinden können“, so Esad Kahric.

Der Schwabmünchner Chefcoach erwartet von seiner Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Jetzendorf auch wieder mehr Kampfgeist: „Wir müssen uns wieder aggressiver zeigen. In Jetzendorf haben wir versucht alles nur spielerisch zu lösen, doch an diesem Tag war nicht alles, was wir gemacht haben, gut.“ Personell gesehen muss Esad Kahric im Heimspiel auf den verletzten Tim Heckmeier verzichten, doch ansonsten bleibt der Kader unverändert.