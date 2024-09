Ein Spiel mit Torgarantie

Die Gefühlswelt nach der Punkteteilung in Oberweikertshofen war bei TSV-Trainer Ben Enthart auch ein paar Tage nach der Partie immer noch gemischt. „Klar war da auch ein Sieg drin“, weiß er. Aber Enthart will das positive im Blick halten: „Wir sind nun seid fünf Spielen ungeschlagen, haben zum ersten Mal in Oberweikertshofen einen Punkt geholt.“ Auch die Mannschaft ist weiter gut drauf. „Das Unentschieden hat der guten Stimmung im Team nicht geschadet. Da ist das Gefüge gefestigt genug“, freut er sich. Also scheinen die Schwabmünchner gut gerüstet für die vielleicht bisher schwerste Aufgabe der Saison: Den TSV Dachau (Sonntag, 15 Uhr).

