Fußball Landesliga

vor 17 Min.

Ein versöhnlicher Abschluss

Plus Beim hoch verdienten 5:3-Erfolg in Pfaffenhofen beschenken sich drei Abgänge mit Toren

Von Christian Kruppe

Platz vier zum Abschluss, das hätte vor wenigen Wochen keiner mehr vom TSV Schwabmünchen erwartet. Doch mit einem kleinen Schlussspurt kletterten die Schwarz-Weißen in die Region der Tabelle wo sich sich selbst, völlig zurecht, sehen.

Möglich machte das auch der 5:3-Erfolg beim FSV Pfaffenhofen. Dort lief es in der ersten Hälfte noch nicht so gut für die Schwabmünchner. Beide Teams waren auf flotten Sommerfußball eingestellt, was dafür sorgte, dass die Partie durchaus ansehnlich war. Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber sich ein leichtes Übergewicht erspielten. Die Folge war nach einer knappen Viertelstunde auch die Führung für Pfaffenhofen, die durch eine Fehlerkette der Schwabmünhcner begünstig wurde. Mehr oder weniger mit dem Pausenpfiff sorgte Maik Uhde für den nicht unverdienten Ausgleich. Tim Uhde hatte Simon Paulus auf der Aussenbahn auf die Reise geschickt, der bewies mit einem Pass in den Rückraum Übersicht, Fatih Cosar lies den Ball durch und Maik Uhde vollendete - ein sehenswertes Tor.

