Eine Frage der Mentalität

Im Spitzenspiel gegen die U23 der SpVgg Unterhaching muss der TSV Schwabmünchen endlich beweisen, dass er auch auswärts erfolgreich sein kein. Torhüter Tobias Heiland gibt sein Debüt im Schwarz-Weißen Trikot.

Mit 36 Punkten liegt der TSV Schwabmünchen an der Spitze der Landesliga. In anderen Landesligen reicht dies teilweise nur zu einem Rang im Verfolgerfeld. Grund dafür ist die Ausgeglichenheit der Liga. Ein Umstand, der den Schwabmünchner durchaus entgegenkommt. Denn während der Tabellenführer zu Hause eine Macht ist und in der Siegmund-Arena nicht zu schlagen war, ist dem Team von Esad Kahric auf fremden Feld bislang eher wenig gelungen. Nur gegen Aindling und Aufkirchen konnte der TSV dabei wirklich überzeugen. Oftmals ließ jedoch der Auftritt in der Ferne viele Fragezeichen bei Fans und Verantwortlichen aufkommen.

Esad Kahric sieht beim Auswärtsproblem mehrere Faktoren

Warum es auswärts für Schwabmünchen nicht klappt, hat laut Trainer Esad Kahric verschiedene Ursachen. "Die Gegner sind zu Hause natürlich immer besonders motiviert. Vor allem, weil wir als Topteam gelten", so der Trainer. Da kommt noch die "Bonus-Motivation" hinzu, dass der TSV meist als Spitzenreiter angetreten ist. Aber schwerwiegender ist das Problem in eigenen Reihen. Kahric spricht von einem "Mentalitätsproblem". "Wenn die gegnerischen Mannschaften intensiv werden, haben wir ein Problem", hat er festgestellt. Eine Patentlösung hierfür scheint es nicht zu geben. "Wir müssen einfach mehr gegenhalten", ist jedoch eine der Hauptforderungen des Trainers.

Sechs-Punkte-Spiel am Sonntag

Nun geht es am Sonntag (15 Uhr, Hölzlstadion Emmering) zur SpVgg Unterhaching. Die U23 des Drittligisten ist mittlerweile der Top-Verfolger der Schwabmünchner. Die Münchner sind, ebenso wie der TSV, zu Hause eine Macht und bisher ungeschlagen. Das liegt wohl auch daran, dass sie bei den sonntäglichen Heimspielen auch immer auf Spieler aus dem Drittliga-Kader zurückgreifen können. "Das wird ein Sechs-Punkte-Spiel, eine schwere Aufgabe", weiß Esad Kahric. Die Hachinger streben durchaus die Bayernliga an, in der sie diese Saison eigentlich schon spielen wollten. Das junge Münchner Team gilt als gut ausgebildet und läuferisch stark. Zuletzt legten die Hachinger eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage hin, ehe ausgerechnet das Schlusslicht Kaufering die Münchner besiegte. "Das Spiel ist für beide Teams wichtig. Wir wollen endlich auswärts auch überzeugen", so Kahric. Dazu fordert er von seiner Mannschaft vor allem den richtigen Einsatz - vor allem läuferisch und kämpferisch. "Es wird ein anderes Spiel wie gegen Bobingen, Unterhaching wird uns auch spielerisch fordern", ist sich Kahric sicher.

Debüt von Tobias Heiland

Gegen die Hachinger wird Tobias Heiland sein erstes Spiel im Schwabmünchner Trikot bestreiten. Der 37-Jährige übernimmt die Torhüterposition, nachdem Tobias Böhm im Derby gegen Bobingen die Rote Karte gesehen hat und die eigentliche Nummer eins, Fabio Zeche, verletzt ausfällt. "Über das Wiedersehen mit Tobias habe ich mich gefreut", so Esad Kahric, der den erfahrenen Schlussmann aus gemeinsamen Bayernliga-Zeiten in Kottern kennt.