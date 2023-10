Schwabmünchen will endlich auch auswärts überzeugen

Schwabmünchen muss am Samstag in Olching ran. Dabei will der Spitzenreiter von Beginn an hellwach sein.

Die aktuelle Saisonbilanz des TSV Schwabmünchen liest sich eigentlich ganz gut. Zehn Siege aus 15 Spielen, nur dreimal verloren. Die meisten geschossenen Tore, die wenigsten kassiert. Kein Wunder, dass der TSV mit aktuell sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der Landesliga steht. Doch die Bilanz hat auch eine kleine Delle: die Auswärtsbilanz. Da stehen nur zwei Siege zu Buche, das 5:0 gegen zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht in der Liga angekommene Aufkirchner und das 4:0 in Aindling, welches nicht so klar war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Am Samstag gilt es nun, diese Bilanz zu verbessern. Doch beim SC Olching (14 Uhr) hängen die Trauben hoch, das weiß auch Schwabmünchens Trainer Esad Kahric. "Das ist eine sehr gute Mannschaft. Auch im Vorjahr waren das knappe Partien. Aber letztlich wollen wir jedes Spiel gewinnen", so der Trainer.

Der Trainer fordert mehr Präsenz

Um das zu erreichen, weiß Kahric auch, was besser werden muss: "Wir müssen auch auswärts präsenter sein, verhindern, dass wir in Rückstand geraten." Denn das war zuletzt das Problem. Geht Schwabmünchens Gegner in Führung, stellt er sich hinten rein und versucht sich zum Erfolg zu mauern. Oberweikertshofen und Gilching haben das vorgemacht. Daher fordert Kahric in Olching "von Beginn an Konzentration, Leidenschaft und Aggressivität." Das waren in seinen Augen die Mankos der vergangenen Auswärtspartien - aber auch zu Hause war dies gelegentlich zu sehen. Bei den Dingen, die er besser sehen will, wird er noch konkreter. "Wir müssen in der Defensive besser stehen, uns bei den Umschaltmomenten von Beginn an besser verhalten", erklärt der Trainer, der dabei aber nicht nur seine Defensivakteuer in der Pflicht sieht: "Entscheidend ist es, als Mannschaft zu arbeiten." Als Beispiel verweist er auf die zweite Hälfte des Heimspiels gegen Illertissen. Da standen die Schwabmünchner gut und waren auch im Angriffsspiel stärker. So wurde aus einem 1:2 zur Pause ein 4:2-Erfolg am Ende.

Olching ist seit sieben Spielen ungeschlagen

Vielleicht kommt es den Schwabmünchner entgegen, dass Olching zu Hause eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen hat. Die Oberbayern konnten bislang nur drei ihrer sieben Heimspiele gewinnen, kassierten dabei mehr Tore als auf fremden Platz. Aber die Olchinger haben derzeit auch einen kleinen Lauf, sind seit sieben Spielen ungeschlagen und holten dabei 13 Punkte. Die Schwabmünchner sollten also gewarnt sein. Gut sah es in der Woche beim Training aus. Alle Spieler sind fit und auch Soma Orban hat wieder mit trainiert. Der Torhüter füllt die Lücke des verletzten Fabio Zeche - Zumindest bis zur Winterpause. Ob er am Samstag schon im Kader steht, ist noch offen. Derzeit hütet der junge Tobias Böhm den Schwabmünchner Kasten und macht seine Sache sehr gut. Das Talent dürfte auch mit Orban im Kader weiter die Nummer eins sein.

Einen besonderen Erfolg kann Schwabmünchens Gabriel Merane für sich verbuchen. Sein Treffer zum 3:0 beim 4:0-Erfolg in Aindling ist beim bfv zum "Bayern-Treffer des Monats" nominiert. Auf der Website des Verbandes kann für ihn abgestimmt werden.