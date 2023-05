Konkurrent im Abstiegskampf kommt nach Schwabmünchen

Ein wichtiges Spiel steht für die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer am Sonntag an: Mit Hollenbach kommt ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Landesliga-Saison neigt sich langsam dem Ende zu, und der TSV Schwabmünchen befindet sich noch immer im Abstiegskampf. Am Sonntag steht ein sehr wichtiges Spiel an. Zu Gast in Schwabmünchen ist der TSV Hollenbach. Um 15 Uhr ist Anpfiff.

Mit dem TSV Hollenbach ist ein direkter Konkurrent zu Gast. Im Gegensatz zum TSV Schwabmünchen steht der TSV Hollenbach auf einem Abstiegsrang. Mit 21 Punkten belegen sie den direkten Abstiegsplatz der Liga. Somit steht die Mannschaft aus Hollenbach noch mehr unter Zugzwang, wie die Schwabmünchner. "Hollenbach ist ein ernst zu nehmender Gegner. Bereits in der Vorrunde haben wir vor allem in der zweiten Hälfe gespürt, dass wir nicht nachlässig sein sollten. Sie sind in der Offensive stark und im Mittelfeld haben sie eine große Kompaktheit", so Schwabmünchens Trainer Esad Kahric. Das von Kahric angesprochene Hinspiel konnte der TSV Schwabmünchen mit 2:0 für sich entscheiden. Doch einfach ist dieser Sieg nicht über die Bühne gegangen: "Im Hinspiel war das kein souveränes Spiel, sondern ein Sieg, den wir nur durch viel Kampf erreichen konnten. Auch am Sonntag dürfen wir Hollenbach nicht eine Sekunde unterschätzen", so Esad Kahric weiter.

Beim TSV Schwabmünchen läuft es gerade nicht so, wie gewünscht. In den letzten beiden Spielen konnten die Schwarz-Weißen ihre Führung nicht über die Zeit bringen. Sowohl gegen Kempten als auch gegen Memmingen II gaben die Schwabmünchner einen Vorsprung her und konnten nur ein Unentschieden verbuchen. "Wir konnten unseren Vorsprung in den letzten Spielen nicht zu Ende bringen. Warum das passiert ist, ist schwer zu sagen. Natürlich spielen Konzentration und Mentalität, aber auch die aktuelle Lage eine Rolle. Wir stecken im Abstiegskampf und da ist es immer schwierig", sagt Kahric zu den vergebenen Punkten. Die Situation ist tabellarisch angespannt. Mit 37 Punkten haben die Schwabmünchner nur noch drei Punkte Vorsprung auf Mering, welche auf dem ersten Relegationsrang stehen. Das Spiel gegen Hollenbach und somit gegen einen direkten Mitkonkurrenten ist deshalb sehr bedeutsam: "Es geht um wichtige drei Punkte. Wenn man punkten muss, ist es immer am schwersten. Jeder im Verein rechnet sich in diesem Spiel natürlich drei Punkte aus, und wir gehen ganz klar in die Partie, um drei Punkte zu holen. Einfach wird das aber nicht", so Esad Kahric.

"Trainingsspiel" gegen Unterhaching II ging 0:6 verloren

Unter der Woche spielte der TSV Schwabmünchen gegen Unterhaching II. Hierbei ging es aber um keine Punkte, da Unterhaching II die ganze Saison über ohne Wertung spielt. Ein Spiel, das Kahric eher als Trainingseinheit ansieht: "Das Spiel gegen Unterhaching II war eine gute Trainingseinheit und eine gute Möglichkeit, etwas auszuprobieren und auch jungen Spielern die Chance zu geben, sich zu zeigen. Wir haben mit einer sehr gemischten Mannschaft gespielt und auch Spieler aus der A-Jungend dabei gehabt", so Kahric. Die Partie verlor der TSV Schwabmünchen mit 0:6. Eine ziemlich hohe Niederlage, in die Trainer Esad Kahric aber nicht zu viel reininterpretieren möchte: "Wir haben viele Tore kassiert und es dem Gegner sehr einfach gemacht, Tore zu schießen. Trotzdem war es ein gutes Testspiel und es ist immer anders ein Trainingsspiel zu haben, als eine normale Trainingseinheit."

Gegen Hollenbach erwartet Esad Kahric somit einige Verbesserungen: "Wir bekommen in letzter Zeit zu einfach Gegentore und sind in der Offensive zu ineffektiv. Im Fußball ist es immer so: Wenn du deine Chancen nicht nutzt, wird das vom Gegner bestraft."