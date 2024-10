So mancher Drehbuchautor hätte die Geschichte als zu kitschig abgelehnt. Doch manchmal sorgt das Leben für die besonderen Storys. Wenn am Sonntag (15 Uhr) der TSV Schwabmünchen den FC Gundelfingen empfängt, steigt mehr als nur ein Fußballspiel. Und mehr als nur ein Spitzenspiel - welches das Duell Erster gegen Zweiter ja durchaus ist. Es ist auch die Rückkehr von Thomas Rudolph. Der jetzige Gundelfinger Trainer lief zehn Jahre im Schwabmünchner Trikot auf und hinterließ „große Fußspuren“, wie Schwabmünchens Kapitän Tim Uhde sagt. Es kündigt sich ein sportlicher Leckerbissen mit hohem emotionalen Anteil an. Dass das Spiel gut wird, da sind sich beide Seiten sicher. „Es wird ein tolles Spiel“, sagt Rudolph voraus und sein Gegenüber Ben Enthart liefert die Begründung: „Beide Teams sind in ihrer Anlage nicht darauf ausgelegt, 0:0 zu spielen.“

