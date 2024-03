Mehr Intensität ist gefragt beim TSV Schwabmünchen

Nach dem schwachen Auftritt zum Start in die Frühjahrsrunde brennen die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer in Memmingen auf Wiedergutmachung. Was sich dazu ändern muss

Das Tempo war hoch, die Stimmung positiv. Beim Abschlussspiel des Mittwochtrainings der Schwabmünchner Fußballer bot sich ein Bild, das hoffen lässt. Das sieht auch Chefanweiser Luckmann Abdallah so. "Die Mannschaft hat im Training Reaktion gezeigt, den Sonntag selbst gut aufgearbeitet", erklärt er. Nun gilt es, dies am Samstag in Memmingen (13 Uhr) auf den Platz zu bringen. "Die Jungs brennen, haben eine hohe Intensität gezeigt. Das ist das, was ich, was wir wollen. Nun müssen wir dies auch aufs Spiel übertragen", ergänzt der Trainer.

Memmingen ist nicht zu unterschätzen

Auch wenn der die U21 des FC Memmingen im unteren Tabellendrittel steht, sind die Schwabmünchner gut beraten, ihren Gegner nicht zu unterschätzen. Allein der Blick aufs Hinspiel sollte genügen. Zwar siegten der TSV mit 1:0, doch schon da wäre ein Unentschieden möglich gewesen. "Memmingen ist spielerisch stark, kann aber auch kämpfen. Da kommt schon was auf uns zu", so Abdallah. Zudem steht bei den Allgäuern immer die Frage im Raum, wie viele Spieler aus dem Dunstkreis der Regionalligamannschaft zur U21 stoßen. Denn diese spielt bereits am Freitagabend. Offen ist auch, auf welchen Untergrund gespielt wird. Stadion, Nebenplatz oder Kunstrasen - alles ist in Memmingen zu erwarten.

Die Schlussphase vom Sonntag als Richtschnur

Für Schwabmünchen bedeutet das, alles abzurufen, was möglich ist. Als Grundlage können hier die letzten 20 Minuten aus der Partie gegen Aufkirchen dienen. Da haben die Schwarz-Weißen ihren Gegner nicht mehr wirklich zur Entfaltung kommen lassen. "Wir haben eine Spielidee, wenn es uns gelingt, die umzusetzen, dann holen wir auch die drei Punkte", gibt sich Luckmann Abdallah zuversichtlich. Im Training haben es die Spieler diese Woche vorgelebt, nun muss dies auch auf dem Platz ankommen. Luft nach oben besteht allerdings noch in Sachen Abschluss. Da haben die TSVler gegen Aufkirchen durchaus einiges liegen lassen.

Die Aufstellung steht noch nicht fest

In Sachen Kader will sich Luckmann Abdallah nicht tief in die Karten blicken lassen. Klar ist nur, dass Luca Kellner ausfallen wird, der sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. "Ich habe schon ein Grundgerüst im Kopf. Aber die endgültige Entscheidung fällt immer im Freitagtraining. Auf ein paar Positionen gibt es immer mehrere Optionen, das war auch vergangene Woche so, da haben sich dann zwei Spieler am Freitag ihren Platz verdient", erklärt der Trainer. Sicher ist, dass in Memmingen der eine oder andere A-Juniorenspieler zum Kader gehören wird. "Die haben spielfrei", so Abdallah. Damit hat er auch mehr Optionen auf der Bank