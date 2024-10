Mit breiter Brust ins Spitzenspiel

Passend zu den nun anstehenden Spitzenspielen haben sich die Schwabmünchner Fußballer in Position gebracht. Mit drei - zum Teil überzeugenden - Siegen in Folge sind die Schwarz-Weißen mit Spitzenreiter Gundelfingen gleichgezogen. Nun steht mit der Sonntags-Partie (15 Uhr) gegen Kempten das nächste Top-Spiel an. Die Allgäuer stehen mit vier Punkten Rückstand auf dem fünften Tabellenrang. „Der Sieg in Erkheim war doppelt wichtig, denn jetzt sind wir im Kopf frei für die nächsten beiden Partien“, so Trainer Ben Enthart. Wichtig auch, weil da die Schwabmünchner „Come-back“-Qualität gezeigt haben. Eine Niederlage beim Schlusslicht vor dem Spitzenspiel wäre nicht die beste Vorbereitung gewesen.

