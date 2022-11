Mit starker Teamleistung zum Erfolg

Mit dem 3:1.-Erfolg beim SC Olching verlässt Schwabmünchen die Abstiegsplätze. Erneut war ein Blitzstart der Grundstein zum Sieg.

Es war ein hartes Stück Arbeit, welches die Schwabmünchner Landesligafußballer am Samstag in Olching abliefern mussten. Aber jeder Tropfen Schweiß und jeder Schmerz - den gab es in der intensiven Partie zu Hauf - hat sich am Ende gelohnt. Denn durch den 3:1-Erfolg in Oberbayern stehen die Schwabmünchner erstmals seit Langem nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Nach zehn Minuten schon in Führung

Grundstein zum Erfolg war ein Blitzstart, ähnlich dem in der Vorwoche gegen Ehekirchen. Es waren noch keine zehn Minuten gespielt und Schwabmünchen führte mit 2:0. Den Auftakt machte Maik Uhde nach fünf Minuten. Die Gastgeber konnten eine Ecke nicht gut klären, der Ball kam vor dem Strafraum zu Maximilian Aschner. Dessen Schuss wurde abgefälscht und landete beim am Fünfer-Eck frei stehenden Maik Uhde, der erneut seine Torjägerqualitäten bewies und überlegt ins lange Eck abschloss. Nur vier Zeigerumdrehungen später jubelte Schwabmünchen erneut. Torhüter Soma Orban setzte einen weiten Abschlag in den Olchinger Strafraum und Dennis Lechner tat, was ein Stürmer tun musste: Trocken platzierte er das Spielgerät in die rechte Torecke.

In der Folgezeit vergaben die Schwabmünchner die eine oder andere Gelegenheit, mit dem dritten Treffer alles klarzumachen. Von Olching gab es wenig Gefährliches, da die Schwabmünchner Defensive kaum Gefahr aufkommen ließ. Selbst als Dennis Lechner nach hartem Einsteigen gegen Olchings Ceker für zehn Minuten zusehen musste, wurde es nie richtig gefährlich. So ging es mit einer verdienten Schwabmünchner Führung in die Pause.

Der Anschlusstreffer war ein Geschenk

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber stärker und setzen Schwabmünchen in der eigenen Hälfte fest – echte Gefahr kam dabei selten auf. So mussten die Gäste nachhelfen, damit auch das Heimteam jubeln durfte. Schwabmünchens Keeper Orban glitt eine Flanke aus den Händen und die Gäste nutzten das Geschenk zum 1:2. Olching wechselte offensiv und bekam prompt die Quittung. Fünf Minuten nach dem Anschlusstreffer der Hausherren eroberte Dennis Lechner den Ball, legte für Tim Uhde ab, der direkt zu seinem Bruder Maik weitergab. Dieser ließ das Spielgerät nur in Richtung des Youngsters Luis Schäffler abtropfen, der überlegt ins lange Eck vollendete.

Olching drückte in der Folgezeit weiter, bleib aber weiter wirkungslos. Selbst mit zehn Mann – Robert Dierich durfte nach einem überharten Einsteigen gegen Maik Uhde vorzeitig zum Duschen – waren die Gastgeber zwar optisch überlegen, aber Schwabmünchen zeigte eine beeindruckende Teamleistung und behielt so verdient die Oberhand.