Nach langer Zeit steigt wieder ein "Singold-Derby"

15 Jahre lang gab es kein Ligaspiel zwischen Schwabmünchen und Bobingen. Am Mittwochabend kommt es zu diesem Prestige-Duell, das beide Teams gewinnen wollen.

Murat Calli, Roland Fox und gleich dreimal der Name Di Santo auf Bobinger Seite, Bernd Brandmair, Klaus Köbler und Andreas Rucht auf Seiten der Schwabmünchner - nur eine Auswahl der Spieler, die beim letzten Punktspiel-Derby zwischen Schwabmünchen und Bobingen auf dem Platz standen. Das war vor 15 Jahren in der damaligen Bezirksoberliga Schwaben. Zwei Treffer von Klaus Köbler und einer von Joachim Frey sorgten seinerzeit für einen 3:0-Erfolg der Schwabmünchner, die in dieser Spielzeit auch Meister wurden. Am Mittwochabend ab 18.30 Uhr kommt es eineinhalb Jahrzehnten endlich wieder zu dieser prestigeträchtigen Partie im Schwabmünchner Stadion an der Riedstraße.

Beide Teams wollen das Derby gewinnen

Bobingens Spielertrainer Christopher Detke freut sich auf die Partie. "Das wird eine coole Geschichte", gibt er zu und reicht gleich Bobingens Marschroute nach: "Wir wollen auf Sieg spielen, in jedem Fall etwas mitnehmen." Das wäre der erste Bobinger Sieg seit 2004 - da kickte Detke noch in der Gögginger Jugend. Esad Kahric, Trainer der Schwabmünchner, war am Wochenanfang immer noch enttäuscht von der Leistung seines Teams bei der Auftaktniederlage in Kaufering. "Wir haben nicht genug Aggressivität gezeigt, zu wenig Richtung Tor gebracht. Die Balance hat einfach nicht gepasst", blickt er zurück. Das soll sich heute Abend ändern, denn "wir brauchen die Punkte." Ähnlich sieht es auch Schwabmünchens Fußball-Chef Germar Thiele für den die Partie "das Derby schlechthin" ist. Daher fordert er nach dem schwachen Auftakt gegen Kaufering "eine deutliche Steigerung."

Kahric sieht leidenschaftliche Bobinger

Esad Kahric hat, wie auch Bobingens Sebastian Jeschek, das Auftaktspiel des jeweiligen Gegners vor Ort gesehen. Dabei sah der Schwabmünchner Übungsleiter "eine Bobinger Mannschaft, die viel Leidenschaft gezeigt hat." Und eines ist Kahric auch klar: "Die werden hoch motiviert sein." Um erfolgreich zu sein sei daher "Kampf und Leidenschaft enorm wichtig", schiebt Schwabmünchnes Trainer nach. "Dass die Mannschaft als Kollektiv auftritt und die Mentalität gewinnen zu wollen mitbringt, ist für einen Erfolg von großer Bedeutung", stellt er zudem fest. Ob am Mittwoch eine andere Startelf, als gegen Kaufering aufläuft, lässt Kahric offen. Verzichten muss er in jedem Fall auf Maximilian Aschner und Bendedikt Berger, die noch länger ausfallen werden. "Wir haben durch den im Vergleich zum vergangenen Jahr größeren Kader ganz andere Voraussetzungen, sind jetzt tiefer und breiter aufgestellt.

Viele Zuschauer erwartet

Bei einem Umstand sind sich die Verantwortlichen beider Vereine einig: Sie erwarten sehr viele Zuschauer. "Das Derby war bis zum Saisonauftakt noch kein großes Thema. Mittlerweile werde ich von vielen darauf angesprochen", so Bobingens Christopher Detke. Er erwartet, wie auch Germar Thiele, viele Zuschauer. "Wir hoffen nur, dass uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht", so Thiele. Auch Esad Kahric freut sich auf eine große Kulisse. "In Schwabmünchen geht es ja eher ruhig zu. Da kann das schon ein Anreiz für die Mannschaft sein", erklärt er.