Fußball Landesliga

vor 17 Min.

Neuer sportlicher Leiter beim TSV Schwabmünchen

Plus Die lange Suche hat ein Ende. Matthias Vogel soll mit dem TSV-Trainerduo den neuen Kader zusammenstellen.

Von Christian Kruppe

Plötzlich war er da. Gut gelaunt steht Matthias Vogel vor der Umkleide der Schwabmünchner Fußballer, begrüßt jeden, der kommt. Vogel ist der neue sportliche Leiter der Schwabmünchner Fußballer, soll zusammen mit dem Trainerduo Benjamin Enthart und Luckmann Abdallah einen Kader zusammenstellen, mit dem die Schwabmünchner wieder "nach oben" blicken können.

Das Matthias Vogel sein Handwerk versteht, hat er die vergangenen Jahre in Memmingen bewiesen. Sieben Jahre war er dort für den Unterbau des Regionalligateams zuständig. Dass er dort nicht mehr weitermacht, hat mehrere Gründe. Zum einen ändert sich in Memmingen die sportliche Ausrichtung, was ihm nicht ganz gefällt. "Ich habe die U21 über sieben Jahre aufgebaut, nun wird sie mehr oder weniger aufgegeben", so Vogel. Ein weiterer Grund ist, dass er schon zuvor mit dem Gedanken gespielt hat, etwas anderes zu versuchen. Schwabmünchen kannte er, da er geschäftlich viel in der Region unterwegs ist. Bei den ersten Gesprächen stellte Vogel fest, dass der Umgang beim TSV "sehr familiär" ist, was ihm gefiel. Und auch in Schwabmünchen ist man glücklich. Vogels Vorgänger René Ott sagt: "Matthias ist genau die Person, die wir gesucht haben. Er ist ein Glücksfall für uns."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen