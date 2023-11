Niederlage mit fadem Beigeschmack

Schwabmünchen unterliegt im Spitzenspiel mit 0:1. Dabei sorgt nicht nur das Ergebnis für schlechte Stimmung

Mit einer unnötigen Niederlage ist der TSV Schwabmünchen aus dem Spitzenspiel gegen die U23 der SpVgg Unterhaching heraus gegangen. Zwar war die Leistung des Spitzenreiters nicht stark, aber deutlich besser als bei den meisten vorhergegangenen Auswärtsauftritten.

Das Spiel hat über weite Strecken den Titel „Spitzenspiel“ nicht verdient. Schlechtes Wetter, ein bestenfalls durchschnittlicher Platz und ein wenig überzeugendes Schiedsrichtergespann sorgten zusammen mit den Mannschaften dafür, dass das Spiel über weite Strecken von der Spannung lebte, die sich aber auch kaum aufbaute.

Beide Teams waren über weite Strecken des Spiels mit Zweikämpfen und vielen Nicklichkeiten beschäftig, Torszenen waren in der ersten Hälfe rar. Für die meiste Aufregung sorgte da noch das Gespann an Pfeife und Fahne, das mit einigen interessanten Entscheidungen die Gemüter auf und neben dem Platz erhitzte. Dabei waren die Schwabmünchner schon vor der Partie recht angefressen. Mehr als eine halbe Stunde standen sie, gemeinsam mit den Unterhachingern und dem Schiedsrichtergespann auf dem Parkplatz des Emmeringer Sportgeländes herum, da scheinbar niemand zum Aufsperren da war. „Das ist unprofessionell“, schimpfte Trainer Esad Kahric. So ging die Partie mit einigen Minuten Verspätung los.

Die zweite Hälfte sah zu Beginn schwungvolle Schwabmünchner, die aber am Ende offensiv nicht zwingend genug waren. In dieser Phase wurde auch klarer, dass das Spiel auf ein 0:0 hinauslaufen wird - sofern nicht ein grober Schnitzer oder eine starke Einzelaktion geschen wird.

Beides geschah nach gut einer Stunde. Zuerst konnte Schwabmünchens neuer Torhüter Tobias Heiland einem verdecktem Schuss nur hinterhersehen. Doch der Ball prallte vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld. Doch nur kurz später lies die Schwabmünchner Defensive den Hachingern erst zu viel Platz zum Flanken und dann dem Torschützen Dominique Girtler noch mehr Raum um den Ball per Kopf im Tor zu versenken. „Ich habe die Jungs in der Pause und eine Minute zuvor noch darauf hingewiesen, dass wir bei diesem Situationen aufpassen müssen“, ärgerte sich TSV-Trainer Esad Kahric nach der Partie über den Gegentreffer.

In der Folgezeit versuchte Schwabmünchen, auch mit neuen Kräften, den Ausgleich zu erzielen, doch die Hachinger hielten mit Aufwand dagegen und zeigten sich auch recht kreativ beim Verschleppen der Zeit, was auch von Schiedsrichter Hendrik Hufnagel zu lange nicht wirklich beanstandet wurde.

Am Ende steht so eine bittere Niederlage für Schwabmünchen, die so hätte nicht sein müssen. „Eigentlich wäre ein 0:0 gerecht gewesen, aber am Ende hat Unterhaching das Tor gemacht und wir nicht. Wir sind auswärts einfach nicht in der Lage, dagegen zu halten“, bilanzierte Esad Kahric nach der Partie - auch wenn sein Team über weite Strecken eine für bisherige Verhältnisse gute Auswärtsleistung gezeigt hatte.

Trotz der Niederlage bleibt Schwabmünchen an der Spitze, wenn auch der ehemals komfortabel Vorsprung auf die Konkurrenz nun weg ist.

SpVgg Unterhaching II Scherger, Hoops, Ortel (70. Fink), Lamby, Markert, Lautenbacher (58. Erber), Grob, Zimmermann, Girtler (70. Haxhosaj), Hirtlreiter (58. Gottmeier), Schmid (91. Schuler)

TSV Schwabmünchen Heiland, Berger, Kellner (80. Binder), Köhler, Aschner (74. Lechner), Heckmeier (74. Schneider), Schäffler, Kusterer (45. Kusterer), Merane, Uhde, Willis (74. Cosar)

Tor 1:0 Girtler (67.). – Schiedsrichter Henrik Hufnagel. – Zuschauer 100