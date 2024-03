Nur wenig Überzeugendes beim TSV Schwabmünchen

Zum Auftakt in die Frühjahrsrunde holpert sich Schwabmünchen nur zu einem Punkt gegen das Schlusslicht Aufkirchen. Dabei konnten die Schwarz-Weißen nur phasenweise überzeugen

Das war so eher nicht geplant. Nur einen Punkt gab es für die Schwabmünchner Landesligakicker im Duell mit dem Schlusslicht aus Aufkirchen. Zwar hatten die Hausherren vor allem in der Phase nach dem 1:1 einige gute Chancen, aber ein Sieg wäre zu viel des Guten gewesen.

Die Gastgeber mussten weiterhin auf die Langzeitverletzten Tim Uhde und Fabio Zecher verzichten, zu beiden gesellte sich auch Fatih Cosar. Der gesperrte Luis Schäffler und Lucas Kusterer vervollständigen die Ausfallliste. Zwar waren Maik Uhde und Thomas Rudolph im Kader, nahmen aber erst einmal auf der Ersatzbank Platz.

Im Prinzip war alles für einen erfolgreichen Auftakt ins neue Jahr angerichtet, der Platz war gut in Schuss, das Wetter passte und mehr als 300 Zuschauer sorgten auch für eine gute Kulisse. Schwabmünchen kam auch gut in die Partie, gestaltete die Anfangsphase überlegen. Doch schon da deutete sich an, was über die gesamte Spielzeit zum Problem werden sollte: Es fehlte an Zielstrebigkeit und Genauigkeit. So endeten viele Aktionen schon vor dem Strafraum der Gäste. Zur mitte der ersten hälfte kippte die Partie und Aufkirchen kam besser ins Spiel und gab so Tobias Böhm im Tor der Schwabmünchner die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Erst vor kurz vor dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren das Spielgeschehen, blieben aber weiter wenig effektiv.

Schwabmünchen kommt besser aus der Pause

Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Gäste weiter zurück und überließen Schwabmünchen das Feld. Doch zum Unmut von Trainer Luckmann Abdallah agierten die Hausherren weiter zu statisch und ungenau. Passend zum Spielverlauf fiel dann die Führung für die Aufkirchener. Ein Freistoß von der Außenposition wurde von Benedikt Berger abgefälscht, so dass er unglücklich durch die Beine von Moritz Willis rutschte und genau vor Aufkirchen Sebastian Beck kullerte, der aus gut zehn Metern frei abschließen konnte.

Ausgleich im zweiten Anlauf

Schwabmünchen wirkte danach lange Zeit verkrampft und es sah nach einer bis dahin nicht unverdienten Niederlage aus. Erst in den letzten 20 Minuten wurden die Hausherren wieder zwingender. Die besten Chancen zum Ausgleich hatten Maxi Aschner und Gabriel Merane. Der bekam nach seinem Abschluss aus etwa elf Metern die eine zweite Chance zum Abstauben, wurde dabei von einem Aufkircher beim Klärungsversuch am Kopf getroffen. Den folgenden Strafstoß versemmelte Benedikt Berger, da aber Aufkirchens Torhüter zu früh die Torlinie verlassen hatte, wurde der Schuss wiederholt - und diesmal machte es Berger besser. Mit dem Ausgleich im Rücken drückten die Schwabmünchner nochmals aufs Gas, doch am Ende waren sie weiter zu ungenau und nicht effektiv genug, um noch den Sieg einzufahren.

„Das war nicht das, was wir zeigen können“, stellte ein unzufriedener Luckmann Abdallah nach dem Spiel fest und ergänzte: „Wir müssen die Dinge, die wir gut gemacht haben, weiter verbessern und hart arbeiten.“ Denn eines ist klar: Es wird nicht leichter.

TSV Schwabmünchen Böhm, Berger, Binder, Köhler (46. Kellner), Aschner, Heckmeier, Kusterer (80. Uhde), Schneider, Merane, Paulus, Lechner (46. Willis)

SC Aufkirchen Friedrich, Kolb, Jüttner, Schöllhammer, Herzog, Sauter, Beck, Buckley, Holzmann (84. Meyer), Reichert, Ladenburger (82. Stimpfig)

Tore 0:1 Beck (52.), 1:1 Berger (73. Foulelfmeter). – Zuschauer 319