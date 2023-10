Rückkehrer Rudolph trifft doppelt

Schwabmünchens Routinier sorgt gegen Illertissen für den Unterschied. Konkurrent spielt für den Spitzenreiter.

Für Schwabmünchens Landesliga-Fußballer war am Sonntag gegen Illertissen Wiedergutmachung nach der unnötigen Niederlage in Gilching angesagt. Zudem sollte der „Heim-Nimbus“ in der Siegmund-Arena weiter gewahrt werden. Mit einem 4:2-Erfolg ist dies, zumindest mit Blick auf das Ergebnis durchaus gelungen.

39 Bilder Schwabmünchen besiegt Illertissen Foto: Christian Kruppe

Unterm Strich bleibt, dass Schwabmünchner derzeit nicht die Dominanz ausstrahlt, die den Spitzenreiter noch vor einigen Wochen auszeichnet. Trotz alledem zeigen die Schwarz-Weißen, vor allem zu Hause, weiterhin anspruchsvollen Fußball. Wenn dann auch noch ein Gegner wie Illertissen dabei ist, der sich deutlich besser, als sein derzeitiger letzter Tabellenplatz erahnen lässt, präsentiert, dann entsteht ein gutes Fußballspiel.

Experiment missglückt

Dabei bleibt weiterhin ein Schwabmünchner Problem: Die Defensive ist immer für einen Aussetzer gut, während es vorne oft lange dauert, bis die Chancen auch genutzt werden. So war es auch gegen die Regionalliga-Reserve. Die Chancen zur Schwabmünchner Führung waren mehrfach gegeben, doch nach 37 Minuten jubelten die Gäste, die einen Konter über links erfolgreich abschliessen konnten. Kurz danach änderte Esad Kahric die Formation, beorderte den zuvor eher in der Innenverteidigung agierenden Luis Schäffler ins Defensive Mittelfeld und Maxi Aschner aus dem Zentrum wieder auf die Außenbahn. „Das war ein Experiment, das so nicht gewirkt hat“, erklärte Esad Kahric nach der Partie. Doch die Umstellung zeigte scheinbar schnell Wirkung. Nur kurze Zeit später legte Maik Uhde im richtigen Moment quer auf Thomas Rudolph und dieser sorgte für den Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz. Schwabmünchen wirkte in der Defensive erneut unsortiert und postwendend gingen die Gäste erneut in Führung.

Schwabmünchen nach der Pause besser

Nach dem Seitenwechsel ging die Partie flott weiter, wobei Schwabmünchen mehr und mehr die Oberhand gewann. Doch bis auf einen Schuss von Maik Uhde ans Lattenkreuz kamen die Schwabmünchner dem Ausgleich nicht näher. Nach einer Stunde kam Moritz Willis für Dennis Lechner ins Sturmzentrum und sorgte gleich für mehr Wirbel. Die Hausherren erhöhten weiter den Druck und aus einem Freistoß resultierte letztendlich der mittlerweile verdiente Ausgleich. Maik Uhde zog den Ball frech von der linken Strafraumkante, wo ihn Gabriel Merane ins kurze Eck abfälschte. Nun waren die Gastgeber vollends am Drücker, das Eckenverhältnis wuchs auf 9:1 für Schwabmünchen an. Und eine solche Ecke ging dann auch der Führung des TSV voraus. Ein abgewehrter Ball kam vor die Füße von Thomas Rudolph, der aus gut 18 Metern das Leder ins Tor nagelte. Die Führung der Schwabmünchner war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient.

Fußball Landesliga TSV Schwabmünchen FV Illetissen II 4:2 Drin das Ding. Gabriel Merane (schwarzes Trikot, links) fälscht einen Freistoß von Maik Uhde unhaltbar für Illertissens Torhüter Mate Szekely ins kurze Eck ab Foto: Christian Kruppe

Illertissen versucht nun, sich den lange sicher geglaubten Punkt wieder zurückzuholen, doch die Gäste agierten dabei zu hektisch oder scheiterten an der Schwabmünchner Defensive, die in der Schlussphase deutlich sicherer agierte als zuvor.

Besser machten es die Schwabmünchner, aus deren letztem Angriff des Spiels ein Handelfmeter resultierte, den Benedikt Berger souverän zum 4:2-Endstand verwandelte

TSV Schwabmünchen Böhm, Kusterer, Berger, Köhler (74. Schneider), Rudolph, Aschner (65. Kusterer), Heckmeier, Schäffler (60. Kellner), Merane (88. Binder), Uhde, Lechner (60. Willis)

FV Illertissen II Szekely, Ekinci, Boyer, Stricagnoli (67. Wentzel), Merkel, Seemüller (67. Ott), Hasanbegovic (87. Sanneh), Fofanah, Watanabe (84. Kazaryan), Milic (75. Shala), Micic

Tore: 0:1 Fofanah (36.), 1:1 Rudolph (43.), 1:2 Watanabe (44.), 2:2 Merane (66.), 3:2 Rudolph (82.), 4:2 Berger (90.+4 Foulelfmeter)

Schiedsrichter Spyra (Erding) - Zuschauer 205