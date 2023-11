Schlusslicht Bobingen empfängt Tabellenführer Schwabmünchen

Tabellenführer TSV Schwabmünchen kommt am Samstag zum Landesliga-Derby nach Bobingen. Die Favoritenrolle ist klar.

So nah und doch so weit entfernt. Auf der Landkarte liegen zwischen Schwabmünchen und Bobingen nur wenige Kilometer. Beim Blick auf die aktuelle Tabelle der Landesliga könnte die Entfernung allerdings nicht größer sein. Während der TSV Schwabmünchen souverän die Herbstmeisterschaft feiern konnte, steckt der TSV Bobingen im Tabellenkeller fest. Seit letzter Woche hat er die Rote Laterne übernommen.



Die Rollen sollten also klar verteilt sein. Schwabmünchen kommt als absoluter Favorit nach Bobingen, während die Hausherren als klarer Außenseiter in dieses Spiel gehen werden. Betrachtet man das Hinspiel, bleibt dieser Eindruck. Konnte der Aufsteiger damals zumindest in der ersten Halbzeit noch gut mitspielen, zeigte Schwabmünchen in der zweiten Halbzeit deutlich, dass die Trauben in der Landesliga höher hängen. Allerdings war das erst der zweite Bobinger Auftritt in der neuen Liga und die Elf von Christopher Detke konnte sich darauf berufen, erst einmal Landesligaluft schnuppern zu müssen. Mittlerweile hat der Aufsteiger eine komplette Hinrunde hinter sich und hat viele Erfahrungen, darunter einige sehr bittere, gesammelt. Der TSV Schwabmünchen hingegen hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Einzig auf fremdem Platz musste das Team von Trainerfuchs Esad Kahric hin und wieder Federn lassen. Allerdings ist die Liga in diesem Jahr sehr ausgeglichen. Das zeigt sich daran, wie schwer sich die hoch gehandelte SpVgg Unterhaching zu Beginn tat. Mittlerweile stehen die Oberbayern drei Punkte hinter Schwabmünchen auf Platz zwei der Tabelle.





Am Ende behielt der TSV Schwabmünchen im Hinspiel mit 4:0 doe Oberhand. Foto: Elmar Knöchel

Der Tabellenführer reist als klarer Favorit zum Nachbarn

Wenig Grund zur Hoffnung gibt auch das letzte Ergebnis aus Schwabmünchen. Während Bobingen vor zwei Wochen in Kaufering mit 1:3 unterlegen war, fegte das Kahric-Team die Kauferinger mit einem 9:0 aus dem Stadion. Dazu kommt, dass die Torfabrik Schwabmünchen am Samstag auf eine Bobinger Abwehr treffen wird, die immer wieder durch individuelle Fehler Geschenke an die gegnerischen Stürmer verteilt hat. Es wird also viel davon abhängen, ob die Bobinger Defensive die Angreifer des Tabellenführers in Schach halten kann. Einfach wird diese Aufgabe sicherlich nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die beiden Top-Angreifer aus Schwabmünchen, Maik Uhde und Gabriel Merane, zusammen bereits 21 Tore erzielt haben. Zum Vergleich: Der TSV Bobingen hat insgesamt nur 22 Treffer auf der Habenseite. Aber Derbys haben eigene Gesetze. Das weiß auch Schwabmünchens Trainer Esad Kahric.



"Das wird ein anderes Spiel als gegen Kaufering. Das Hinspiel haben wir zwar 4:0 gewonnen, aber es war enger, als das Ergebnis aussieht", sagt Kahric. Er ist der Meinung, dass der TSV Bobingen durchaus die nötige Qualität und das Potenzial für die Landesliga mitbringe. Man dürfe den Gegner, auch wenn er aktuell auf dem letzten Tabellenplatz stehe, nicht unterschätzen. "Wir dürfen nicht nachlassen und müssen wieder Einsatz und Zweikampfstärke zeigen", so Kahric. Er ist allerdings zuversichtlich, nach der Gala gegen Kaufering die richtigen Worte gefunden zu haben, damit die Mannschaft auf dem Boden bleibt.

Auch der Aufsteiger aus Bobingen hatte Chance. Die Schwabmünchner Deckung hielt jedoch. Foto: Elmar Knöchel



Bobingen will das Derby offener gestalten als das Hinspiel

In Bobingen liegen die Probleme naturgemäß anders. Momentan will man dort weniger auf die kommenden Gegner, als auf sich selbst schauen. "Wir treffen immer wieder falsche Entscheidungen und machen uns durch eigene Fehler oft das Leben schwer", sagte Bobingens Trainer Christopher Detke unter der Woche. "In wenigen Minuten reißen wir oft das ein, was wir uns über 90 Minuten hart erarbeitet haben." Natürlich seien die Probleme im Angriff ebenfalls nicht zu übersehen. "Wir können uns leider keinen Torjäger backen." Daher würden in Bobingen verstärkt Torabschlüsse trainiert. "Wir sind mittlerweile torgefährlicher geworden. Letztlich hilft aber nur üben, üben, üben." Zum kommenden Gegner Schwabmünchen sagt der Heimtrainer. "Wir wissen um die Stärken des Tabellenführers. Beeindruckend ist vor allem, mit welcher Disziplin und Kompaktheit Schwabmünchen agiert." Man könne nur versuchen, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen und so gut als möglich dagegenzuhalten. Ziel sei es, das kommende Derby offener zu gestalten als das Hinspiel in Schwabmünchen. Und natürlich wollen die Gastgeber zu Hause Punkte holen.



Das Landesliga-Derby TSV Bobingen gegen den TSV Schwabmünchen beginnt am Samstag, dem 4. November, um 14 Uhr im Bobinger Siegmundpark. Das Vorspiel bestreitet die Bobinger U23 gegen den TSV Walkertshofen in der Kreisklasse ab 12 Uhr.

Hinweis: Es stehen ausschließlich die Parkplätze auf dem Hoechst-Parkplatz zur Verfügung. Anfahrt über Max-Fischer-Straße.

