Schwabmünchen betreibt Chancenwucher

Gegen den Aufsteiger Pfaffenhofen reicht es nur zu einem 1:1. Der TSV ist Herbstmeister und zu Hause unschlagbar

Eigentlich sollte in Schwabmünchen aufgrund einiger Fakten durchaus breite Zufriedenheit herrschen. Der Herbstmeistertitel ist erreicht, die letzte Punktspielniederlage in der siegmund Arena datiert auf den April. Doch wirklich volle Zufriedenheit war auch nach dem 1:1 gegen den FSV Pfaffenhofen nicht zu spüren.

Die Gründe sind vielfältig. Die weiter ausbaufähige auswärtsbilanz treibt Trainer Esad Kahric immer noch um, wie auch die seit dem Ausfall von Tim Uhde nicht mehr ganz so sattelfeste Abwehr sind derzeit die zentralen Baustellen des Spitzenreiters. Hinzu kommt, dass die Schwabmünchner oft aus ihrer Feldüberlegen zu wenig machen, oder die sich bietenden Torgelegenheiten liegen lassen.

Dies in Summe sorgte auch am Sonntag am Ende für ein unter dem Strich gerechtes 1:1. Schon nach fünf Minuten lagen die Schwabmünchner zurück, nachdem der erste gut ausgeführte Spielzug der Gäste in einem Treffer endete. Der Matchplan des TSV war somit schon früh obsolet.

Die Moral zeichnet Schwabmünchen aus

Doch die Schwabmünchner schienen nur kurz aus dem Tritt und zeigten die Eigenschaft, die den Herbstmeister in fast allen Spielen bislang auszeichnete: Die Mentalität. Der TSV erhöhte den Druck und nach etwas mehr als einer Viertelstunde lag zum ersten Mal der Ausgleich in der Luft. Fatih Cosar erwischte einen schlampigen Rückpass, setzte den Ball aber etwas überhastet neben das Tor. Auch danach waren die Hausherren oft feldüberlegen, doch näher als ein Pfostentreffer nach 25 Minuten kam der TSV dem Tor des Aufsteigers nicht. Der wiederum hatte nach einer halben Stunde zwei gute Gelegenheiten, die jedoch beider von TSV-Torhüter Tobias Böhm souverän entschärft wurden.

Nach dem Seitenwechsel ging es dann ähnlich schnell wie zu Spielbeginn - diesmal aber für Schwabmünchen. Nach einem Eckball war Moritz Willis Sieger im Luftduell und von seinem Kopf ging der Ball zum hoch verdienten Ausgleich in die Maschen. Fast acht Wochen musste der groß gewachsene Angreifer auf seinen dritten Saisontreffer warten, dementsprechend groß war der Jubel.

In der Folgezeit war Kampf das beherrschende Element im Spiel. Die Gäste wirkten dabei frischer, als die Schwabmünchner, die unter der Woche einige Grippe-Sorgen hatten. Trotzdem hatte die Karic-Elf die besseren Tormöglichkeiten, doch diese wurden allesamt vergeben, wobei sich auch Pfaffenhofens Torhüter Maximilian Bleisteiner Bestnoten verdiente.

55 Bilder Schwabmünchen zu Hause weiter ungeschlagen Foto: Christian Kruppe

So blieb Schwabmünchens Trainer Esad Kahric am Ende die Feststellung, dass das 1:1 durchaus in Ordnung geht. „Pfaffenhofen hat das gut gemacht. Wir hatten heute zum Teil auch Probleme im läuferischen Bereich, dass müssen wir verbessern“, so der Trainer nach dem Spiel. Die grippebedingten Ausfälle - Maik Uhde und Maximilian Aschner fehlten, weitere Spieler waren angeschlagen - wollte Kahric nicht als Ausrede vorschieben: „Wir müssen einige Dinge einfach besser machen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir Herbstmeister sind. Das ist gut so.“

Für Schwabmünchen gilt es nun, noch bis zur Winterpause weiter kontinuierlich zu punkten - auch auswärts, was bisher zu selten gelang. „Daran müssen wir auch noch arbeiten“, so Kahric, der weiß, dass in der Rückrunde mehr Auswärts- als Heimspiele für sein Team anstehen.

TSV Schwabmünchen Böhm, Kusterer, Berger, Kellner, Rudolph (70. Kusterer), Heckmeier, Schäffler, Cosar, Schneider (87. Lechner), Merane (93. Aksu), Willis (85. Binder)

FSV Pfaffenhofen/Ilm Bleisteiner, Riebold, Brummer (77. Waas), Voelke, Hippacher, Killer (91. Wagner), Heigl, Semache (58. Fischer), Cipolla (73. Nirschl), Siebald, Untersänger (87. Eichlinger)

Tore 0:1 Cipolla (5.), 1:1 Willis (51.)

Zuschauer 154