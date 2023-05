Schwabmünchen fährt ohne Druck nach Illertissen

Ein neues Gefühl für die Schwabmünchner Fußballer: Nach dem Klassenerhalt können sie am Samstag ohne Druck nach Illertissen fahren.

Der TSV Schwabmünchen hat es endlich geschafft: Durch den klaren Sieg gegen Hollenbach sicherte sich das Team den Klassenerhalt. Nun können die Schwarz-Weißen etwas entspannter in die letzten beiden Spiele der Saison gehen. Am Samstag fahren sie nach Illertissen. Um 14 Uhr ist Anpfiff.

Sowohl beim FV Illertissen II als auch beim TSV Schwabmünchen geht es um nichts mehr. Der TSV hat am vergangenen Wochenende mit dem 5:0-Sieg gegen Hollenbach den Klassenerhalt klargemacht und die berühmte 40-Punktemarke geknackt. Der FV Illertissen hingegen ist mit seinen 49 Punkten auf dem dritten Platz, hat aber keine Chance mehr, den zweiten Rang zu erreichen. TSV Trainer Esad Kahric würde sich für seine Mannschaft noch ein paar Punkte in den letzten beiden Spielen der Saison wünschen: „Wir wollen versuchen noch ein paar Plätze in der Tabelle nach oben zu wandern. Das hätte die Mannschaft nach dieser Rückrunde verdient.“

Trainer des TSV Schwabmünchen ist sehr zufrieden

Generell ist Kahric mit der Leistung seines Teams in der Rückrunde sehr zufrieden: „Mit Sonthofen waren wir in der Rückrunde die beste Mannschaft und haben gezeigt, dass man mit Leidenschaft und Willen im Fußball auch viel erreichen kann“, lobt Kahric. Es war aber zwischenzeitlich eine Zitterpartie und sicherlich nicht die Saison, die sich alle Verantwortlichen beim TSV Schwabmünchen gewünscht haben. Doch mit der starken Leistung gegen Hollenbach am vergangenen Wochenende ist es den Schwarz-Weißen gelungen, endlich den Klassenerhalt klarzumachen. Für die Darbietung vergangenes Wochenende hat der Schwabmünchner Coach nur positive Worte: „Am Sonntag war ein sehr wichtiger Sieg. In den Spielen zuvor haben die Ergebnisse nicht immer zu 100 Prozent gestimmt, wir hatten auch ein wenig Verletzungspech. Trotzdem ist es uns gelungen, am Sonntag alles festzumachen. Ich muss der Mannschaft meinen Respekt aussprechen, dass sie diesem Druck standgehalten haben und vor allem von der zweiten Hälfte war ich sehr beeindruckt“, so Kahric.

Somit können die Schwabmünchner wesentlich entspannter nach Illertissen reisen. Doch einfach wird das Spiel dort nicht. „Illertissen hat während der ganzen Saison sehr konstante Leistungen gebracht. Sie haben sehr talentierte Spieler in der Mannschaft, von denen ich manche noch aus meiner Zeit in Memmingen kenne. Generell ist der Kader sehr ausgeglichen und der dritte Platz ist für das Team ein enormer Erfolg“, so Kahric.

In Illertissen müssen die Schwabmünchner auf alles gefasst sein: „Illertissen spielt je nach Spielphase sehr unterschiedlich. Es gibt Phasen, wo sie offensiv stark angreifen. Dann gibt es auch Phasen, wo sie stark auf das Umschaltspiel bedacht sind. Das variiert natürlich immer und ist vor allem abhängig von der Spielweise des Gegners“, so Kahric. Dennoch ist der Trainer des TSV Schwabmünchen positiv gestimmt, was die Partie am Wochenende angeht: „Das Spiel am Samstag wird ganz anders als die letzten Wochen. Der Druck ist nicht mehr da.“ Im Hinspiel gelang es den Schwarz-Weißen bei dem 1:1-Remis bereits, Illertissen II einen Punkt abzunehmen.

Personell muss Esad Kahric bisher drei Ausfälle verbuchen. Dennis Lechner und Niklas Berger fehlen verletzungsbedingt und Orkun Sarici fehlt aus privaten Gründen.