Schwabmünchen findet keinen Weg vorbei

Der Spitzenreiter schwächelt auswärts erneut. In einer dramatischen Schlussphase gibt der TSV leichtfertig einen Punkt aus der Hand. Zu viele leichte Fehler führen zu vermeidbaren Gegentoren

Mit leeren Händen mussten die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen am Feiertag die Heimreise aus Gilching antreten - und dass obwohl es kurz vor dem Ende noch nach einem überraschenden Punkt für den Spitzenreiter aussah.

Am Ende reihte sich aber das Spielgeschehen in die Kette der schlechten Nachrichten der vergangenen Tage ein. Nach den ausfällen von Tim Uhde und Fabio Zeche musste Esad Kahric in Gilching auf Moritz Willis und Thomas Rudolph verzichten.

Trotz der Ausfälle bot Schwabmünchen eine Mannschaft auf, die eigentlich den im unteren Tabellendrittel befindlichen Gilchingern Paroli bieten könnte. Doch schon nach vier Minuten lief die Partie in Richtung der Hausherren. Gilching fing einen schlampigen Schwabmünchner Aufbauversuch ab und konterte den dabei schlecht stehenden Spitzreiter aus. Die frühe Führung war wie geschaffen für die Oberbayern. Diese taten fortan lange nichts fürs Spiel und profitierten auch davon, dass Schwabmünchen keine funktionierende Idee hatte, den Ball ins letzte Drittel zu bringen. Der Spitzenreiter agierte zu statisch und so im Spielaufbau zu wenig Optionen. Dazu kam, das viele ungewohnt schlechte Zuspiele es den Adressaten schwer machten, an den Ball zu kommen.

Schwabmünchen kann aus Ballbesitz kein Kapital schlagen

Zwar hatten die Schwabmünchner einen deutlich höheren Ballbesitzanteil, konnte daraus aber kein Kapital schlagen, auch weil zu viele Zweikämpfe verloren wurden und auch die sogenannten „zweiten Bälle“ selten in den Reihen des Spitzenreiters landeten. So gelang es den Gastgebern, mit recht einfachen Mitteln und viel Einsatz den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Auf der anderen Seite kam Gilching aber auch nur zu wenigen Möglichkeiten. Nur zweimal, kurz vor der Pause, musste Schwabmünchens Torhüter Tobias Böhm sein Können beweisen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Schwabmünchner weiter den Druck, doch bis auf einen Lattentreffer nach einem Eckball strahlten sie weiter wenig Gefahr aufs Gilchinger Tor aus. Da waren die Gastgeber effizienter. Schwabmünchen leistete sich eine Fehlerkette in der Defensive und nach einem Freistoß lag der Ball im Tor. „Das haben wir in der gesamten Situation sehr schlecht gemacht“, kritisiert Trainer Esad Kahric die Szene nach dem Spiel.

32 Bilder Schwabmünchen unterliegt in Gilching Foto: Christian Kruppe

Lange schien es, dass die Messe mit diesem Treffer gelesen war. Schwabmünchen mühte sich zwar, doch nur der Willen alleine reichte lange Zeit nicht, dem Spiel einen anderen Verlauf zu geben. Doch 20 Minuten vor dem Ende kam es zu diesem einen Moment, der ein Team zurückbringen kann. Mit einer Direktabnahme erzielte Gabriel Merane den Anschluss für den TSV. Gilching wirkte kurzzeitig angezählt und nur drei Minuten später sogar ausgezählt, als Maik Uhde aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Doch der Höhepunkt der turbulenten Schlussphase gehörte den Gästen. Wieder war es ein unnötiger Freistoß, wieder bekam Schwabmünchen den Ball nicht geklärt und erneut war Gilchings Torjäger Ebeling zur Stelle und sorte für den 3:2-Endstand - und unter dem Strich durchaus gerechtes Ergebnis, da Schwabmünchen über die komplette Spielzeit gesehen nur wenig überzeugen konnte und nach dem Ausgleich zu viel wollte und unkonzentriert agierte.

TSV Gilching-Argelsried Suck, Hölzl, Häusler, Engelhardt, Klingl, Kraus (60. Brand), Diker (46. Buckl), Kosel, Ebeling, Gasteiger (90. Saibou), Krukow (77. Ketikidis)

TSV Schwabmünchen Böhm, Kusterer, Berger (81. Binder), Köhler, Aschner (46. Schneider), Heckmeier, Schäffler (67. Müller), Cosar (67. Lechner), Kusterer (46. Kellner), Merane, Uhde

Tore 1:0 Krukow (4.), 2:0 Ebeling (61.), 2:1 Merane (81.), 2:2 Uhde (84.), 3:2 Ebeling (87.) Zuschauer 120