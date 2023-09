Schwabmünchen ist nicht zu stoppen

Das Spitzenspiel gegen geschwächte Ehekirchner wird zu einer Machtdemonstration des TSV.

Mit viel Respekt ist der TSV Schwabmünchen ins Spitzenspiel „Zweiter gegen Dritter“, gegen den FC Ehekirchen gegangen. Immerhin standen sich zwei Teams gegenüber die offensiv gute Werte bringen - und vor allem defensiv Stärke zeigten. Vor der der Partie mussten beide Mannschaften jeweils nur sechs Gegentore hinnehmen. Nach 90 recht einseitigen Minuten hat sich dieses Bild vor allem für die Gäste verändert. Mit dem 3:0 war Ehekirchen am Ende noch gut bedient.

Die ersatzgeschwächten Oberbayern fanden im Spiel nach vorne kaum statt, fanden keine Lösung gegen die erneut sehr gut organisierte Schwabmünchner Defensive. Dass am Ende „nur“ ein 3:0 auf der Anzeigetafel stand, hatten sich die Hausherren selbst zuzuschreiben. „Wir haben mit den Ball nicht immer die besten Lösungen gefunden“, umschreibt Schwabmünchens Trainer Esad Kahric die vielleicht einzige Schwäche seines Teams.

Schwabmünchen lässt nichts zu

Der TSV hat die erst Hälfte dominiert, Ehekirchen kam nicht einmal im Ansatz gefährlich in Richtung von Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche. Doch es brauchte einen nicht unumstrittenen Handelfmeter, damit die Hausherren in Führung gingen. Zuvor scheiterte der TSV zweimal in Folge einer Ecke, dann setzte Maik Uhde in der 16. Minute den Ball an den Pfosten und ein Treffer von Gabriel Merane fand aufgrund einer Abseitsstellung zurecht- keine Anerkennung. Ähnlich streitbar wie diese Entscheidung war dann wenig später der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Luca Schultze zu Gunsten des TSV. Gabriel Merane war dies egal und sorgte für das hoch verdiente 1:0.



55 Bilder Mit dem Sieg gegen Ehekirchen rückt Schwabmünchen an die Spitze Foto: Christian Kruppe

Erst in der Endphase macht der TSV alles klar

Nach der Pause - Fatih Cosar war nun für den glücklosen Moritz Willis im Spiel - ließ Schwabmünchen den Gästen ein wenig mehr Raum, doch diese konnten dies kaum nutzen. Für die Hausherren galt es, den Spagat zwischen dem vorentscheidenden 2:0 und der Gefahr, einen Konter zu bekommen, zu meistern. Da Ehekirchen weiter keine Mittel hatte, Schwabmünchen gefährlich zu werden, verflachte die Partie etwas. Erst als der TSV nach gut einer Stunde aus dem Trab in den Galopp wechselte, häuften sich die Torgelegenheiten, doch vorerst wollte kein Treffer fallen, da die Gastgeber im Abschluss weiter fahrlässig agierten und auch Gästekeeper Stephan Strehle einige gute Szenen hatte. So dauerte es bis zur Schlussphase, ehe die Schwabmünchner den Deckel auf die Partie machten. Erst Fatih Cosar aus der zweiten Reihe (71.) und acht Minuten später Maik Uhde - nach schöner Vorarbeit von Luis Schäffler - sorgten auch auf der Anzeigetafel für Klarheit.

Durch den klaren und nie gefährdeten Erfolg ist der TSV Schwabmünchen wieder an die Tabellenspitze gerückt. Vor allem die Heimstärke des TSV ist derzeit beeindruckend. Aus den bislang sechs Partien in der „siegmund-Arena“ holten die Schwabmünchner 16 Punkte bei einer Tordifferenz von 14:2. Dabei waren bis auf das Derby gegen den TSV Bobingen alles Gegner aus dem oberen Tabellendrittel zu Gast.

Nach drei Heimspielen in Folge geht es nun am kommenden Wochenende zum SC Oberweikertshofen. Dort gibt es ein doppeltes Wiedersehen. Seit kurzen steht Torhüter Elias Reinert im Kader der Oberbayern. In der Vorsaison stand dieser noch im Schwabmünchner Gehäuse. An der Seitenlinie steht mit Guido Kandziora ein weiteres in Schwabmünchen bekanntes Gesicht.

TSV Schwabmünchen Zeche, Berger, Uhde, Rudolph, Heckmeier, Schäffler, Köhler (73. Müller), Schneider (65. Kusterer), Merane (82. Binder), Uhde, Willis (46. Cosar)

FC Ehekirchen Strehle, Labus, Schaller (83. Gschwender), Bösl, Schmidt, Müller, Panknin, Ettenreich (61. Kugler), Ettner, Bär, Belousow

Tore 1:0 Merane (20. Handelfmeter), 2:0 Cosar (71.), 3:0 Uhde (79.). – Zuschauer 304.– Schiedsrichter Luca Schultz