Schwabmünchen kennt keine Gnade

Plus Der Spitzenreiter zerlegt das Kellerkind Kaufering im Derby mit 9:0. Sechs Tore fallen nach Standardsituationen.

Von Christian Kruppe

Die Vorgaben für die Schwabmünchner Landesligafußball zur Partie gegen Kaufering waren klar: Mehr defensive Stabilität, mehr Effizienz vor dem Tor und eine besser Quote bei den Standardsituationen. Nach dem Derby konnte der Spitzenreiter hinten allen Punkten einen Haken setzen. Mit 9:0 wurde der Nachbar zerlegt, sechs der Treffer fielen nach ruhenden Bällen und nach fünf Spielen blieb die Defensive mal wieder ohne Gegentor.

Die Gäste kamen mit viel Schwung in die Partie und es schien sich die erwartet enge Angelegenheit zu entwickeln, die Schwabmünchens Trainer Esad Kahric erwartet hatte. Doch Schwabmünchen stand gut und die Bälle, die aufs Tor kamen, waren sichere Beute für den jungen TSV-Torhüter Tobias Böhm. Auch Schwabmünchen kam zu Abschlussgelegenheit und nach knapp einer Viertelstunde zeigte der wieder genesene Maik Uhde seine Klasse mit einem feinen Abschluss zum 1:0. Von da an, war Schwabmünchen die überlegene Mannschaft. Neun Minuten nach der Führung chippte Maik Uhde einen Freistoß passgenau auf den Kopf des einlaufenden Lucas Kusterer 2:0. Dieser hatte wohl am Toreschießen gefallen gefunden, denn elf Minuten später verlängerte Luis Schäffler eine Uhde-Ecke zu Kusterer und der schnürte seinen, nach eigenen bekunden „ersten Doppelpack seit der F-Jugend“. Die Schwabmünchner Bank verlor dabei fast die Fassung, ungläubiges Kopfschütteln und großer Jubel über den Doppelpacker brachen aus.

