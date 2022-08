Schwabmünchen kommt unter die Räder

Eine üble 0:5-Klatsche müssen die Schwabmünchner Fußballer in Durach hinnehmen. Bis zur 68. Minute ist die Partie offen, doch dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Der Schwabmünchner Alptraum vom Samstag hat einen Namen: Tobias Sager schenkte den TSV-Kickern bei der 0:5-Niederlage in Durach alleine drei Treffer ein. Die kurze Serie von drei Spielen ohne Niederlage ist damit erst mal gerissen.

Noch keine drei Minuten waren gespielt, da gelang dem Duracher Torjäger sein erster Streich: Die Gastgeber schlugen einen langen Ball tief aus der eigenen Hälfte in den Schwabmünchner Strafraum, wo sich Sager gegen Maik Uhde durchsetzen und mit einem Lupfer Schwabmünchens Keeper Soima Orban überwinden konnte.

Die Schwabmünchner taten das, was man von ihnen erwarten durfte. Sie rissen das Spiel an sich und drängten auf den Ausgleich. Das Team von Esad Kahric spielte gut von hinten raus und kombinierte sich gefällig in die Duracher Hälfte. Auch die Chancen waren da: In der 17. Minute scheiterte Abdullah Kücük mit einem Schuss aus halblinker Position an Durachs Schlussmann Julian Methfessel, und nur sieben Minuten später schoss Orkun Sarici aus ähnlicher Position übers Tor. Die Schwabmünchner hatten noch weitere Möglichkeiten, aber immer wieder brachten die Gäste ein Abwehrbein dazwischen. Durach hatte zwar bei Kontern auch seine Chancen, aber Schwabmünchen, das nur drei Feldspieler auf der Ersatzbank hatte, war in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft.

In der zweiten Hälfte brachen alle Dämme

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte deutete nichts darauf hin, dass die Schwabmünchner derart unter die Räder kommen würden. Beide Mannschaften kombinierten gefällig, doch der letzte Pass kam meist nicht an, sodass es keine zwingenden Chancen gab. In der 68. Minute aber nahm das Schicksal seinen Lauf: Lucas Kusterer verlor einen Zweikampf in der eigenen Hälfte, sodass Moritz Stadelmann alleine aufs Schwabmünchner Gehäuse zulaufen konnte und den Ball über Orban ins Tor chippte.

Nun brachen bei den Gästen alle Dämme. Zunächst scheiterte Tobias Seger mit einem Elfmeter an Schwabmünchens Keeper Soima Orban, der den Strafstoß selber verursacht hatte (73.), doch nur fünf Minuten später entschied der Duracher Torjäger mit seinem Treffer zum 3:0 die Partie endgültig. Seger mit seinem dritten Treffer (81.) und Timo Hössl (85.) sorgten für den 5:0-Endstand gegen Schwabmünchner, die nun komplett auseinanderfielen.

Wie konnte es dazu kommen, dass die Schwabmünchner in der zweiten Hälfte derart unter die Räder gerieten? "Das ist auch für mich schwer zu erklären", sagte Trainer Esad Kahric. "Wir hatten einige unerklärliche Ballverluste und durch diese individuellen Fehler den Gegner zum Toreschießen eingeladen." In der zweiten Hälfte sei die Ordnung komplett verloren gegangen: "Die letzten Begegnungen haben gezeigt, dass wir Spiele nur gewinnen können, wenn wir hinten sicher stehen. Das war am Samstag leider nicht der Fall."

TSV Schwabmünchen: Orban, B. Berger, Kusterer, Kücük, T. Uhde, Sarici, Heckmeier, Schäffler (ab 74. N. Berger), El Fayyad, M. Uhde, Rudolph.

Tore: 1:0 (2.) Seger, 2:0 (68.) Stadelmann, 3:0 (78.) Seger, 4:0 (80.) Seger, 5:0 (85.) Hössl

Zuschauer: 220

Schiedsrichter: Marijo Kraljic