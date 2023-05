Schwabmünchen lässt erneut Punkte liegen

Die TSV-Fußballer zeigen beim FC Kempten wieder eine gute Leistung. Doch in der Nachspielzeit wird der Sieg verschenkt.

Knapp 93 Minuten waren um, dann erfolgte am Samstag in Kempten der Schlusspfiff der Landesligapartie zwischen den Allgäuern und dem TSV Schwabmünchen. Während die Kemptener jubelnd auf den Platz rannten, lagen die Schwabmünchner zerstört am Boden oder schlichen mit gesenktem Haupt vom Platz. Tim und Maik Uhde redeten gestenreich auf das Schiedsrichtergespann an, Lucas Kusterer ging mit starren Blick und geballten Fäusten zur Spielerbank und Fatih Cosar schimpfte: "Das kann doch nicht sein!"

Es war aber wahr. Wie in der Vorwoche schafften es die Schwabmünchner nicht, einen Vorsprung ins Ziel retten und mussten sich mit einem statt drei Punkten begnügen. Bis in die Nachspielzeit führte der TSV beim FC Kempten durchaus verdient mit 2:1, ehe ein Blackout bei einer Standartsituation den Gastgebern den Ausgleich einbrachte. Dementsprechend war auch Schwabmünchens Trainer Esad Kahric nach der Partie angefressen. "Wir haben heute zwei Punkte verloren. Mit denen von voriger Woche sind das vier Punkte die wir verschenkt haben. Mit diesen Punkten wären wir jetzt durch", so Kahric.

Glückliches Kemptener Führung beeindruckt Schwabmünchen nicht

Das Spiel selbst begann flott und Schwabmünchen hatte deutliche Vorteile. Der wieder genesene Tim Uhde schlüpfte als "Chef" in die Abwehrreihe und erwies sich als Fels in der Brandung. Doch nach gut einer Viertelstunde war er als Fels am falschen Fleck. Kemptens Simons Lang zirkelte einen Freistoß von halblinks in Richtung rechte Torecke und Schwabmünchens Torhüter Elias Reinert war auch schon auf dem richtigen Weg, doch der Ball prallte unglücklich von Tim Uhdes Rücken in Richtung Tormitte zur Führung der Hausherren ab. Diese hielt jedoch nicht lange. Nur gut drei Minuten später erlief Maik Uhde einen schlampigen Pass der Gästeabwehr, lies weitere drei Kemptener als aussehen und sorgte mit einem Kunstschuss für den Ausgleich. Der war mehr als verdient, denn schon vor dem Gästetreffer ließen die zwei richtig gute Chancen liegen. Auch nach dem Ausgleich blieb das Heft des Handelns weiter in Schwabmünchner Hand, doch zählbares sprang dabei nicht mehr raus.

Lange sah es nach einem Schwabmünchner Sieg aus

Auch nach dem Seitenwechsel war Schwabmünchen die aktivere Mannschaft. Nach 55 Minuten folgte dann der Lohn für die Leistung. Nach einem misslungenen Freistoß des TSV unterband Lucas Kusterer einen Kemptener Konter und schickte mit einem starken Pass Tim Uhde in den Strafraum, der fast frei vor dem Tor Übersicht bewies und mit einem mustergültigen Zuspiel Maximilian Aschner einsetzte, welcher zur Führung einnetzte. Auch nach der Führung blieb Schwabmünchen am Drücker - und hatten durchaus Gelegenheiten, dass dritte und dann wohl vorentscheidende Tor zu erzielen. Vor allem Maik Uhde avancierte hier zum "Pechvogel des Tages". Zuerst wurde er bei einem Konter im Kemptener Strafraum zu Boden gezogen, was ungeahndet blieb, kurz darauf wurde eine durchaus regelkonforme Balleroberung, die einen weiteren gefährlichen Konter ermöglicht hätte zurückgepfiffen und dann folgte auch noch eine fragwürdige Abseitsentscheidung gegen Schwabmünchens Top-Torschützen. Kein Wunder, dass er nach dem Schlusspfiff erhöhten Gesprächsbedarf beim Schiedsrichter anmeldete. Auch wenn mit etwas "Schiri-Glück" mehr das dritte Tor möglich war, ist es am Ende doch selbst verschuldet, dass die Hausherren noch ausgleichen konnten. Zumal die Abwehr beim Ausgleich gleich der Gegner im Fünf-Meter-Raum stehen lies. Nun ist der Blick auf kommenden Woche gerichtet. Im Duell gegen Hollenbach müssen nun die rettenden drei Punkte geholt werden.

FC Kempten: Mang, Kolb, Simon, Ewald (62. Hengeler), Mekhimar, Betz (26. Bölle) (62. Wunsch), Yilmaz (78. Rathgeber), Kämpf, Lutz, Mekhimar, Yilmaz (86. Akan)

TSV Schwabmünchen: Reinert, Kusterer, Berger, Kellner, Uhde (74. Rudolph), Aschner (91. Rose), Hoppe, Heckmeier, Schäffler, Cosar (86. Sarici), Uhde

Schiedsrichter: Meixner (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Kolb (14.), 1:1 Uhde (17.), 1:2 Aschner (55.), 2:2 Mekhimar (90.+3)