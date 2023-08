Fußball Landesliga

vor 56 Min.

Schwabmünchen mit souveränen Auftritt

Plus Mit einer bärenstarken Leistung sichert sich sie Fußballer des TSV Schwabmünchen einen verdienten Sieg im Duell gegen den TV Erkheim. Nach vier Spielen ohne Niederlage geht es am Samstag mit breiter Brust auf die lange Reise nach Aufkirchen

Von Christian Kruppe

Eine beeindruckende Leistung haben die Schwabmünchner Landesligafußballer am Mittwochabend gegen den TV Erkheim abgeliefert. Mit einem deutlichen 3:0 schickte der TSV die Unterallgäuer nach Hause, die über 90 Minuten faktisch chancenlos waren. Kein Wunder, dass Schwabmünchens Trainer Esad Kahric nach der Partie "sehr zufrieden" war. Mit dem Erfolg gegen den Erkheim orientieren sich die TSVler weiter nach oben - und könnten am Samstag gegen den stark gestarteten Aufsteiger Aufkirchen (Landkreis Ansbach) sich im oberen Bereich der Tabelle festsetzen.

Schwabmünchen nimmt Erkheim in den Würgegriff

Von Anpfiff an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Mit einem galligen und intensiven Pressing hatte Erkheim kaum die Gelegenheit sich Luft zu verschaffen. Egal was die Gäste versuchten, Schwabmünchen war fast immer einen Schritt schneller. So entwickelte sich ein Spiel auf Tor. Die Unterallgäuer konnten sich nicht wirklich befreien und kamen daher nur selten in die Nähe von Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche, der dann aber auf dem Posten war. Angriff um Angriff rollte auf das Gästetor, doch ins Netz wollte der Ball lange nicht. Erst eine spektakuläre Aktion von Gabriel Merane leitete kurz vor dem Pausenpfiff dann doch die hoch verdiente Führung ein - und sorgte auch noch für einen raren Moment. Mit einem schönen Fallrückzieher brachte er den Ball in Richtung Tor, welcher dann zu Lucas Kusterer kam, der eiskalt vollendete. Für Kusterer war das der vierte Treffer für Schwabmünchen - in mehr als 150 Spielen.

