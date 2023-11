Schwabmünchen möchte Tor- und Punktflaute beenden

Noch bevor der Trend zur Serie wird, will der Landesliga-Spitzenreiter wieder erfolgreicher auftreten. Was Schwabmünchen am Sonntag gegen Karlsfeld besser machen muss.

Nach zwei wenn auch durchaus unglücklichen Niederlagen in Folge gibt es für die Schwabmünchner Landesligafußballer nur eine Devise: Aus dem Negativtrend darf keine Serie werden. Somit ist der grundsätzliche Plan für das Spiel gegen Eintracht Karlsfeld am Sonntag (14 Uhr) in der heimischen Siegmund-Arena klar: Ein Sieg muss her. Das bestätigt auch Trainer Esad Kahric: "Wir wollen unsere Heimserie weiter fortsetzen." Das sollten die Schwabmünchner auch, wollen sie den Winter an der Landesligaspitze verbringen, was laut Kahric "auch unser Plan ist". Da es auswärts weiter nicht wirklich mit gutem Fußball, geschweige denn Punkten so recht klappen will, sind die TSVler zum letzten Heimspiel des Jahres fast schon zum Siegen verdammt.

Karlsfeld könnte der richtige Gegner zur richtigen Zeit sein

Mit Karlsfeld kommt ein Team, welches zu Saisonbeginn oftmals zum Favoritenkreis gezählt wurde. Dieser Rolle wurden die Oberbayern zuletzt nicht mehr ganz gerecht, aus den vergangenen neun Spielen gab es gerade mal zwei Siege. Es scheint, es läuft nicht rund beim Schwabmünchner Sonntagsgegner. Doch trotzdem mahnt TSV-Trainer Esad Kahric zur Vorsicht. "Wir haben uns im Hinspiel lange schwergetan, das wird auch diesmal nicht leicht", stellt er klar. In der Tat, in Karlsfeld brauchte seine Mannschaft recht lange, um sich das 1:1 auch zu verdienen. Und auch da zeigte sich ein Problem, welches sein Team auch in den vergangenen beiden Partien plagte: die offensive Durchschlagskraft. Es wurde gefällig gespielt, doch in Tornähe war es mit der Herrlichkeit vorbei. Schwabmünchen hat in den beiden vergangenen Spielen nicht getroffen und sich auch kaum wirklich gefährliche Aktionen erspielt.

Steigerung in allen Mannschaftsteilen nötig

Daher fordert Trainer Kahric "mehr Zielstrebigkeit und Mut im Spiel nach vorn." Wobei er da nicht nur seine Offensivspieler in der Pflicht sieht. "Wenn wir weiter oben bleiben wollen, dann müssen wir wieder zu unserer Stärke zurückfinden. Und das in allen Mannschaftsteilen", fordert er. Schwabmünchen wäre gut beraten, zumindest zu Hause, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Liga ist mittlerweile so eng, dass weitere Misserfolge einige Tabellenplätze kosten könnten. Gut täte der Mannschaft vielleicht auch eine positivere Kommunikation. Auf dem Platz ist es oftmals weiter zu ruhig und auch von Außen wird nicht viel Positives kommuniziert. Dabei ist ja nicht alles schlecht, was die Schwabmünchner auf dem Feld zeigen. Sonst wären sie nicht Spitzenreiter.